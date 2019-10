Veracruz no fue el único: las huelgas más recordadas en la historia del fútbol [FOTOS]

Veracruz enfrentó a Tigres el viernes por la noche, pero durante los primeros minutos se mantuvieron estáticos y se dejaron anotar un par de goles a pesar de que horas antes las autoridades del fútbol mexicano les habían ofrecido un fondo de 18 millones de pesos (unos 941.000 dólares) para cubrirles parte de la deuda que su club tiene con ellos.



Se trata de un acto inédito en la historia del fútbol mexicano que en el pasado había tenido casos en los que un equipo no se presentaba a un encuentro, pero no en el que un club llegara a un encuentro y no quisiera disputar la pelota.



La anterior ocasión que un equipo no se presentó a un encuentro ocurrió en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz se negó a enfrentar a Jaguares de Chiapas. En el partido del viernes, Veracruz perdía 2-0 en la primera parte.

