¡Fuerza, Yoshi! El desgarrador llanto de Yotun tras lesión sufrida ante el América [VIDEO]

Yoshimar Yotun salió lesionado del América vs. Cruz Azul en partido válido por la fecha 13 del Apertura 2019 Liga MX. El peruano se retiró el campo en camilla con gestos de evidente dolor en la zona posterior del muslo derecho.



Tal como se ve en imágenes, Yotun sintió un tirón en la pierna cuando iba a la disputa de un balón. Quedó tendido en el suelo y rompió en llanto ante la preocupación de sus compañeros.

Yoshimar Yotun se lesionó en el América vs Cruz Azul y su reacción conmueve en redes sociales. (TUDN)

¿No llega a la fecha FIFA?

Yoshimar Yotun fue convocado a la Selección Peruana para la fecha doble de amistosos FIFA ante Uruguay, que se van a disputar en Montevideo y Lima. No obstante, de corroborarse un posible desgarro muscular, el volante estará alejado de las canchas alrededor de tres semanas.



Yotun fue clave en el esquema de Ricardo Gareca, durante la Copa América, así como en los últimos amistosos que se jugaron en Estados Unidos. De momento, el cuadro azteca no se ha pronunciado sobre la lesión del peruano, quien tuvo que salir en ambulancia hace el centro médico más cercano.



De momento, habrá que esperar el parte médico que emita Cruz Azul para saber la gravedad de la lesión en el peruano. Por su parte, en el Twitter de la Selección aún no se han pronunciado al respecto.

