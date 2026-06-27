La selección de Brasil y Japón protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’, dirigida por Carlo Ancelotti, llega como una de las favoritas al título tras culminar en el primer lugar del Grupo C, mientras que los ‘Samurai Blue’ buscarán dar el golpe y eliminar a uno de los máximos candidatos al campeonato.

El conjunto brasileño avanzó como líder de su grupo después de sumar siete puntos. Debutó con un empate frente a Marruecos y luego consiguió dos contundentes victorias sobre Haití y Escocia, impulsado por el gran momento de Vinícius Júnior, quien ha sido una de las figuras más destacadas del torneo.

Por su parte, Japón clasificó a la fase eliminatoria como segundo del Grupo F. Los asiáticos comenzaron con una goleada sobre Túnez y sellaron su boleto tras igualar 1-1 con Suecia en la última jornada, manteniéndose invictos en la fase de grupos y consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen.

Ahora, ambas selecciones se medirán en Houston con un objetivo claro: avanzar a los octavos de final y mantener vivo el sueño mundialista. Brasil intentará imponer su jerarquía y confirmar su condición de favorito, mientras que Japón confía en su disciplina táctica y buen momento futbolístico para dar una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Brasil vs. Japón por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil y Japón, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Brasil vs. Japón?

Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: 1:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 10:00 a.m. (Los Ángeles)

1:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 10:00 a.m. (Los Ángeles) España: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Perú?

En Perú, el encuentro entre Brasil y Japón será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por DSports y también estará disponible vía streaming a través de DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por DSports y mediante la plataforma DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Colombia?

En Colombia, la transmisión estará a cargo de DSports, mientras que online podrá seguirse por DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Paraguay?

En Paraguay, el duelo será emitido por DSports y también estará disponible en DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro podrá verse en DSports y a través de DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Venezuela?

En Venezuela, el partido será transmitido por DSports y vía streaming por DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en Bolivia?

En Bolivia, el compromiso será emitido por DSports y podrá seguirse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en México?

En México, el partido entre Brasil y Japón será transmitido por TUDN, ViX Premium y Canal 5, señales con derechos de transmisión del Mundial 2026.

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