La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en sus últimas horas y una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural será Shakira. La estrella barranquillera interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, durante el espectáculo que se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La FIFA confirmó la participación de la artista colombiana en un evento que será seguido por millones de aficionados alrededor del planeta.

La expectativa por ver nuevamente a Shakira en un escenario mundialista es enorme. La cantante mantiene una relación especial con la Copa del Mundo tras haber participado en anteriores ediciones con temas que marcaron a generaciones de aficionados. Si quieres saber a qué hora inicia su presentación, cuáles son los horarios en Estados Unidos, Latinoamérica y España, y qué canales transmitirán la ceremonia inaugural EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR: Shakira en la inauguración del Mundial 2026

Evento : Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Hora de inicio de la ceremonia : 11:30 a.m. (México)

: 11:30 a.m. (México) Artista principal : Shakira

: Shakira Canción : “Dai Dai”

: “Dai Dai” Partido inaugural : México vs. Sudáfrica

: México vs. Sudáfrica Transmisión: TV abierta, cable y streaming en América y Europa

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Cobertura oficial de Telemundo y Peacock TV EN VIVO ONLINE para ver cantar a Shakira durante la inauguración del Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE CHARLY TRIBALLEAU PARA AFP

¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA informó que la ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Aunque no se ha publicado un horario exacto para la actuación de Shakira, se espera que su presentación forme parte de los momentos centrales del espectáculo inaugural en el Estadio Azteca. La cantante interpretará “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy.

Horarios de la ceremonia inaugural en el mundo

País Hora México 11:30 a.m. Guatemala 11:30 a.m. Honduras 11:30 a.m. El Salvador 11:30 a.m. Nicaragua 11:30 a.m. Costa Rica 11:30 a.m. Panamá 12:30 p.m. Colombia 12:30 p.m. Ecuador 12:30 p.m. Perú 12:30 p.m. Cuba 12:30 p.m. Venezuela 1:30 p.m. Bolivia 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. República Dominicana 1:30 p.m. Puerto Rico 1:30 p.m. Argentina 2:30 p.m. Uruguay 2:30 p.m. Paraguay 2:30 p.m. Brasil 2:30 p.m. España 7:30 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Estos son los horarios y los canales confirmados para ver la inauguración del Mundial 2026 para este jueves 11 de junio con la actuación de la cantante colombiana Shakira en el Estadio Azteca. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM

¿Qué canal transmite a Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Canales para ver la ceremonia inaugural en América y Europa

País TV Streaming Estados Unidos Telemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo, FOX One Peacock TV, fubo TV México Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas, TUDN ViX Plus Colombia Caracol TV, RCN TV, Deportes RCN, DIRECTV Sports, ESPN Caracol Play, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium Perú América TV, DIRECTV Sports, ESPN América tvGO, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium Chile Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN Paramount Plus, DGO, Disney Plus Premium Argentina TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN Flow, Paramount Plus, DGO, Disney Plus Premium Uruguay Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN Antel TV, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium España TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL Stadium RTVE Play, DAZN Mundial

Canales para ver a Shakira en Centroamérica y el Caribe

País TV Streaming Guatemala Albavisión, FOX Sports, FOX One TiGo Sports Honduras Televicentro, FOX Sports, FOX One TiGo Sports El Salvador TCS, FOX Sports TiGo Sports Nicaragua Canal FOX, FOX Sports TiGo Sports Costa Rica Teletica, FOX Sports, FOX One TiGo Sports Panamá RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports, FOX Sports Medcom Go República Dominicana CDN Deportes PIO Deportes Puerto Rico Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One — Cuba Tele Rebelde —

¿Por qué Shakira es una figura histórica de los Mundiales?

La artista colombiana ha acompañado varias Copas del Mundo durante las últimas dos décadas. Su canción “Waka Waka (This Time for Africa)” se convirtió en uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos durante Sudáfrica 2010, mientras que también participó en eventos relacionados con Alemania 2006 y Brasil 2014. Ahora regresa al escenario mundialista con “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

Horario, TV y dónde ver a Shakira EN VIVO en la inauguración del Mundial 2026

Detalle Información Evento Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026 Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Artista principal Shakira Canción Dai Dai Hora México 11:30 a.m. Hora Estados Unidos (ET) 12:30 p.m. Hora Colombia y Perú 12:30 p.m. Hora Argentina 2:30 p.m. Hora España 7:30 p.m. Estadio Estadio Azteca Partido inaugural México vs. Sudáfrica