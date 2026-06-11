La histórica inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 convertirá al legendario Estadio Azteca en el primer recinto del planeta en albergar tres ceremonias de apertura este jueves 11 de junio a las 11:30 am (Tiempo del Centro) . El evento genera una enorme expectativa en la comunidad hispana de Estados Unidos, especialmente en estados con alta concentración de aficionados latinos como California, Texas e Illinois, quienes siguen de cerca los detalles de las transmisiones internacionales del máximo torneo de selecciones de fútbol. El show principal estará liderado por la estrella colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy para presentar la canción oficial del certamen, junto a un elenco estelar que incluye a J Balvin, Maná, Belinda, Tyla y Danny Ocean, complementado por la voz de Alejandro Fernández en la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Previo al silbatazo inicial del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la transmisión en directo para el público norteamericano se podrá sintonizar a través de la señal abierta de Canal 5 y Azteca 7, además del acceso online mediante TUDN y la aplicación de streaming ViX.

Shakira se alista para inaugurar el Mundial y retomar su gira internacional en Estados Unidos. (Foto: Instagram/@shakira)

¿Dónde ver Canal 5 y Azteca 7 EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

La inauguración de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca se podrá ver en México este jueves 11 de junio por Canal 5 (TelevisaUnivision) y Azteca 7 (TV Azteca) en señal abierta, además de varias opciones de paga y streaming.

Canal 5 y Las Estrellas (TelevisaUnivision) Azteca 7 (TV Azteca) Transmitirán la ceremonia inaugural y el partido inaugural en televisión abierta en México. Emitirá en directo la inauguración desde el Estadio Azteca, con cobertura gratuita y equipo de cronistas deportivos.

Horario, fecha y lugar de la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se realizará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México. El horario de inicio de la ceremonia está programado para las 11:30 horas (Tiempo del Centro de CDMX), previo al partido México vs Sudáfrica.

Con esta ceremonia de apertura, el Estadio Azteca (renombrado por FIFA como Estadio de Ciudad de México por el torneo) se convierte así en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Conoce los canales de TV y horarios para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio antes del partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)

¿Qué otros artistas acompañarán a Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Shakira encabezará el show de apertura del partido inaugural México vs Sudáfrica, interpretando el tema “Dai Dai”, himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El line‑up de artistas musicales del espectáculo de apertura incluye a Burna Boy y figuras de renombre como Belinda, J Balvin, Maná, Tyla, Danny Ocean y Alejandro Fernández.

Opciones de streaming en otros países de la inauguración del Mundial 2026

Además de Canal 5 y Azteca 7 en México, hay otras formas de ver la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca:

MÉXICO LATINOAMÉRICA ESTADOS UNIDOS En México, también se podrá ver por TUDN y la plataforma ViX / ViX+ en streaming, dentro del “Pase del Mundial 2026”. América Televisión, ESPN y DSports también transmitirán la inauguración para determinados países de Latinoamérica, con streaming en DGO, Paramount+ y Disney+. Una de las señales mencionadas para el torneo y la ceremonia es Telemundo, según listados internacionales de canales.

TL; DR de cómo ver la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca por Canal 5 y Azteca 7

Canal 5 (TelevisaUnivision) y Azteca 7 (TV Azteca) transmitirán EN VIVO y en abierto la inauguración del Mundial 2026 desde el Estadio Azteca con Shakira.

La ceremonia será el jueves 11 de junio de 2026, alrededor de las 11:30 horas del centro de México, seguida del partido México vs Sudáfrica.

Shakira presentará el himno oficial “Dai Dai” como protagonista del show inaugural, junto a otros artistas invitados.

También habrá transmisiones por TUDN, ViX / ViX+ y otros canales y plataformas en distintos países de América.