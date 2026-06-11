Transmisión de Telemundo y Peacock en vivo para seguir a Shakira en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de Telemundo y Peacock en vivo para seguir a Shakira en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Todo listo para una de las ceremonias de inauguración más esperadas de los últimos años. Con Shakira al frente para darle inicio a la Copa Mundial de Fútbol 2026, iniciará este certamen desde el Estadio Azteca. No te pierdas la transmisión de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira, este jueves 11 de junio, a partir de la 1:30 pm ET / 10:30 am PT desde Estados Unidos, que será televisado a través de Telemundo y Peacock en sus señales en español. Aquí te cuento más detalles para verlo minuto a minuto.

Cabe señalar que no solo Shakira y Belinda estarán presentes en el show inaugural desde el Estadio Azteca, sino también se ha confirmado la presencia de Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla; además, Burna Boy dará un pequeño espectáculo previo al inicio del partido México vs. Sudáfrica.

Conoce los canales de TV y horarios para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio antes del partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV y horarios para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio antes del partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca. (Foto: Composición Mag)

Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, por Inauguración del Mundial 2026 con Shakira por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira en los Estados Unidos.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Inauguración del Mundial 2026 con Shakira en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Inauguración del Mundial 2026 con Shakira.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online

PlataformaDisponible
Peacock TV
App Telemundo
fubo TV
Hulu + Live TV
YouTube TV
Smart TVCompatible
AndroidCompatible
iPhone y iPadCompatible
PC y LaptopCompatible

¿Qué canal es Telemundo para ver la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

CiudadSeñal localCable y SatéliteStreaming
Miami, FloridaCanal 51Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Orlando, FloridaCanal 31Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Tampa, FloridaCanal 49Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Nueva York, NYCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Newark, Nueva JerseyCanal 47Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Filadelfia, PensilvaniaCanal 62Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Dallas, TexasCanal 39Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Houston, TexasCanal 47Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Los Ángeles, CaliforniaCanal 52Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
San Diego, CaliforniaCanal 48Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407Peacock TV, App Telemundo, fubo TV

Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Horario, TV y dónde ver Inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde Estados Unidos

  • Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Horario: 1:30 p.m. ET / 10:30 a.m. PT / 11:30 a.m. CDMX
  • Canal TV: Telemundo Deportes
  • Streaming: Peacock
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