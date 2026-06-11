Todo listo para una de las ceremonias de inauguración más esperadas de los últimos años. Con Shakira al frente para darle inicio a la Copa Mundial de Fútbol 2026, iniciará este certamen desde el Estadio Azteca. No te pierdas la transmisión de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira, este jueves 11 de junio, a partir de la 1:30 pm ET / 10:30 am PT desde Estados Unidos, que será televisado a través de Telemundo y Peacock en sus señales en español. Aquí te cuento más detalles para verlo minuto a minuto.
Cabe señalar que no solo Shakira y Belinda estarán presentes en el show inaugural desde el Estadio Azteca, sino también se ha confirmado la presencia de Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla; además, Burna Boy dará un pequeño espectáculo previo al inicio del partido México vs. Sudáfrica.
Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, por Inauguración del Mundial 2026 con Shakira por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión de la Inauguración del Mundial 2026 con Shakira en los Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
- Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
- Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
- YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
- Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Inauguración del Mundial 2026 con Shakira en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Inauguración del Mundial 2026 con Shakira.
¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir la inauguración del Mundial 2026?
Los aficionados que prefieran seguir la ceremonia inaugural mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.
Opciones para ver la inauguración del Mundial 2026 online
|Plataforma
|Disponible
|Peacock TV
|Sí
|App Telemundo
|Sí
|fubo TV
|Sí
|Hulu + Live TV
|Sí
|YouTube TV
|Sí
|Smart TV
|Compatible
|Android
|Compatible
|iPhone y iPad
|Compatible
|PC y Laptop
|Compatible
¿Qué canal es Telemundo para ver la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?
|Ciudad
|Señal local
|Cable y Satélite
|Streaming
|Miami, Florida
|Canal 51
|Xfinity 13, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Orlando, Florida
|Canal 31
|Xfinity 21, Spectrum 62, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Tampa, Florida
|Canal 49
|Xfinity 21, Spectrum 19, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Nueva York, NY
|Canal 47
|Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Newark, Nueva Jersey
|Canal 47
|Spectrum 47, Optimum 16/1007, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Filadelfia, Pensilvania
|Canal 62
|Xfinity 24, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Dallas, Texas
|Canal 39
|Spectrum 10, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Houston, Texas
|Canal 47
|Xfinity 11, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|Los Ángeles, California
|Canal 52
|Xfinity 16, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
|San Diego, California
|Canal 48
|Cox 20, Dish 835, DIRECTV 406-407
|Peacock TV, App Telemundo, fubo TV
Si no encuentras la señal local de Telemundo en tu ciudad, también podrás seguir la ceremonia inaugural mediante Peacock TV, la App Telemundo y fubo TV desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.
Horario, TV y dónde ver Inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde Estados Unidos
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México
- Horario: 1:30 p.m. ET / 10:30 a.m. PT / 11:30 a.m. CDMX
- Canal TV: Telemundo Deportes
- Streaming: Peacock