La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en sus últimas horas y una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural será Shakira. La estrella barranquillera interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, durante el espectáculo que se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La FIFA confirmó la participación de la artista colombiana en un evento que será seguido por millones de aficionados alrededor del planeta.
La expectativa por ver nuevamente a Shakira en un escenario mundialista es enorme. La cantante mantiene una relación especial con la Copa del Mundo tras haber participado en anteriores ediciones con temas que marcaron a generaciones de aficionados. Si quieres saber a qué hora inicia su presentación, cuáles son los horarios en Estados Unidos, Latinoamérica y España, y qué canales transmitirán la ceremonia inaugural EN VIVO, aquí encontrarás toda la información actualizada.
TL;DR: Shakira en la inauguración del Mundial 2026
- Evento: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Jueves 11 de junio de 2026
- Estadio: Estadio Azteca
- Ciudad: Ciudad de México
- Hora de inicio de la ceremonia: 11:30 a.m. (México)
- Artista principal: Shakira
- Canción: “Dai Dai”
- Partido inaugural: México vs. Sudáfrica
- Transmisión: TV abierta, cable y streaming en América y Europa
¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026?
La FIFA informó que la ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Aunque no se ha publicado un horario exacto para la actuación de Shakira, se espera que su presentación forme parte de los momentos centrales del espectáculo inaugural en el Estadio Azteca. La cantante interpretará “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy.
Horarios de la ceremonia inaugural en el mundo
|País
|Hora
|México
|11:30 a.m.
|Guatemala
|11:30 a.m.
|Honduras
|11:30 a.m.
|El Salvador
|11:30 a.m.
|Nicaragua
|11:30 a.m.
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Panamá
|12:30 p.m.
|Colombia
|12:30 p.m.
|Ecuador
|12:30 p.m.
|Perú
|12:30 p.m.
|Cuba
|12:30 p.m.
|Venezuela
|1:30 p.m.
|Bolivia
|1:30 p.m.
|Chile
|1:30 p.m.
|República Dominicana
|1:30 p.m.
|Puerto Rico
|1:30 p.m.
|Argentina
|2:30 p.m.
|Uruguay
|2:30 p.m.
|Paraguay
|2:30 p.m.
|Brasil
|2:30 p.m.
|España
|7:30 p.m.
¿Qué canal transmite a Shakira en la inauguración del Mundial 2026?
Canales para ver la ceremonia inaugural en América y Europa
|País
|TV
|Streaming
|Estados Unidos
|Telemundo Deportes, FS1, FOX Sports 1, Universo, FOX One
|Peacock TV, fubo TV
|México
|Canal 5, Azteca 7, Canal 9, Las Estrellas, TUDN
|ViX Plus
|Colombia
|Caracol TV, RCN TV, Deportes RCN, DIRECTV Sports, ESPN
|Caracol Play, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium
|Perú
|América TV, DIRECTV Sports, ESPN
|América tvGO, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium
|Ecuador
|Teleamazonas, DIRECTV Sports, ESPN
|DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, ESPN
|Paramount Plus, DGO, Disney Plus Premium
|Argentina
|TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports, ESPN
|Flow, Paramount Plus, DGO, Disney Plus Premium
|Uruguay
|Canal 5, DIRECTV Sports, ESPN
|Antel TV, DGO, Paramount Plus, Disney Plus Premium
|España
|TVE La 1 HD, Teledeporte, GOL Stadium
|RTVE Play, DAZN Mundial
Canales para ver a Shakira en Centroamérica y el Caribe
|País
|TV
|Streaming
|Guatemala
|Albavisión, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Honduras
|Televicentro, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|El Salvador
|TCS, FOX Sports
|TiGo Sports
|Nicaragua
|Canal FOX, FOX Sports
|TiGo Sports
|Costa Rica
|Teletica, FOX Sports, FOX One
|TiGo Sports
|Panamá
|RPC TV, TVMAX, TVN, TiGo Sports, FOX Sports
|Medcom Go
|República Dominicana
|CDN Deportes
|PIO Deportes
|Puerto Rico
|Telemundo Deportes, FOX Sports 1, FOX One
|—
|Cuba
|Tele Rebelde
|—
¿Por qué Shakira es una figura histórica de los Mundiales?
La artista colombiana ha acompañado varias Copas del Mundo durante las últimas dos décadas. Su canción “Waka Waka (This Time for Africa)” se convirtió en uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos durante Sudáfrica 2010, mientras que también participó en eventos relacionados con Alemania 2006 y Brasil 2014. Ahora regresa al escenario mundialista con “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.
Horario, TV y dónde ver a Shakira EN VIVO en la inauguración del Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Evento
|Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Jueves 11 de junio de 2026
|Artista principal
|Shakira
|Canción
|Dai Dai
|Hora México
|11:30 a.m.
|Hora Estados Unidos (ET)
|12:30 p.m.
|Hora Colombia y Perú
|12:30 p.m.
|Hora Argentina
|2:30 p.m.
|Hora España
|7:30 p.m.
|Estadio
|Estadio Azteca
|Partido inaugural
|México vs. Sudáfrica