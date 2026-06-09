La selección argentina vuelve a escena. Este martes 9 de junio, la Albiceleste se medirá frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en una de sus últimas pruebas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido arrancará a las 9:30 p.m. de Buenos Aires (8:30 p.m. ET y 5:30 p.m. PT en Estados Unidos) y marcará una nueva presentación de Lionel Messi junto a futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El equipo de Lionel Scaloni llega al amistoso después de varias semanas de preparación y utilizará la fecha FIFA para seguir ajustando piezas antes de su estreno en el Grupo J del Mundial, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Del otro lado estará Islandia, una selección que vuelve a cruzarse con Argentina en un contexto muy distinto al de Rusia 2018 y que tendrá la oportunidad de medirse frente al vigente campeón del mundo en territorio estadounidense.

A continuación, revisa los horarios, canales de TV y plataformas de streaming para seguir EN VIVO el amistoso entre Argentina e Islandia desde distintos países.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Islandia por amistoso al Mundial 2026?

En Argentina, el amistoso entre la Albiceleste e Islandia será transmitido por TV Pública y TyC Sports, señales que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde Alabama. La misma transmisión también podrá seguirse mediante las plataformas digitales Flow, DGO y TyC Sports Play.

Por otro lado, en Estados Unidos el compromiso podrá verse mediante ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV, plataformas que contarán con la cobertura EN VIVO del amistoso internacional entre Argentina e Islandia.

Hasta el momento, no existe una transmisión oficial confirmada para México, Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica.

Horarios, canales TV y streaming para ver Argentina vs. Islandia EN VIVO

Países Horario Canales TV Streaming Argentina 9:30 p.m. TV Pública, TyC Sports Flow, DGO, TyC Sports Play Estados Unidos (ET) 8:30 p.m. ESPN Deportes ESPN+, fuboTV Estados Unidos (PT) 5:30 p.m. ESPN Deportes ESPN+, fuboTV México 6:30 p.m. — — Perú 7:30 p.m. — — Colombia 7:30 p.m. — — Ecuador 7:30 p.m. — — Chile 8:30 p.m. — — Venezuela 8:30 p.m. — — Bolivia 8:30 p.m. — — Paraguay 9:30 p.m. — — Uruguay 9:30 p.m. — — España 2:30 a.m. (miércoles 10 de junio) — —

¿Jugará Lionel Messi contra Islandia?

Lionel Messi continúa siendo la gran referencia de la selección argentina y su presencia genera enorme expectativa entre los aficionados. Salvo cambios de última hora por decisión técnica o cuestiones físicas, el capitán campeón del mundo podría sumar minutos en uno de los últimos amistosos de la Albiceleste antes del Mundial 2026.

La selección dirigida por Lionel Scaloni utilizará este encuentro para evaluar variantes tácticas antes de iniciar su participación en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

¿Dónde se jugará Argentina vs. Islandia?

El amistoso internacional se disputará en el Jordan-Hare Stadium, uno de los recintos universitarios más emblemáticos de Estados Unidos y casa habitual del equipo de fútbol americano de Auburn University.

Datos del Jordan-Hare Stadium

Información Detalle Estadio Jordan-Hare Stadium Ciudad Auburn Estado Alabama País Estados Unidos Capacidad Más de 87,000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1939

Ubicado dentro del campus de Auburn University, el estadio suele albergar grandes eventos deportivos y contará con una importante presencia de aficionados argentinos en las tribunas.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Islandia por amistoso al Mundial 2026

Dato Información Partido Argentina vs. Islandia Fecha Martes 9 de junio de 2026 Hora Argentina 9:30 p.m. Hora ET 8:30 p.m. Hora PT 5:30 p.m. TV TV Pública, TyC Sports y ESPN Deportes Streaming Flow, DGO, TyC Sports Play, ESPN+ y fuboTV Grupo Mundialista J (Argelia, Austria y Jordania) Estadio Jordan-Hare Stadium Ciudad Auburn, Alabama Figura destacada Lionel Messi

La expectativa será enorme en Alabama por la presencia de Lionel Messi y gran parte de la base campeona del mundo que buscará llegar en plenitud a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El amistoso frente a Islandia permitirá observar el estado competitivo de la Albiceleste antes de su debut en el Grupo J.

FAQ del partido Argentina vs. Islandia

¿Qué canal transmite Argentina vs. Islandia EN VIVO?

TV Pública y TyC Sports transmitirán el amistoso en Argentina. En Estados Unidos podrá verse mediante ESPN Deportes.

¿Dónde ver Argentina vs. Islandia ONLINE?

Flow, DGO, TyC Sports Play, ESPN+ y fuboTV ofrecerán opciones de streaming según el país.

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia en Buenos Aires?

El partido comenzará a las 9:30 p.m.

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia en Estados Unidos?

Se disputará a las 8:30 p.m. ET y 5:30 p.m. PT.

¿Jugará Lionel Messi?

Se espera que Lionel Messi tenga participación en el amistoso salvo cambios de último momento por decisión técnica.