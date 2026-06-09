Argentina afronta una de sus últimas pruebas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Islandia en un amistoso internacional programado para el martes 9 de junio. El encuentro servirá para que Lionel Scaloni continúe ajustando detalles en el funcionamiento de la Albiceleste antes del debut mundialista.

La expectativa es alta entre los aficionados argentinos, especialmente por la posible presencia de Lionel Messi y otras figuras del plantel campeón del mundo. Para quienes deseen seguir el partido en directo, Telefe será una de las señales encargadas de transmitir el encuentro en Argentina, tanto por televisión abierta como mediante sus plataformas digitales.

La presencia de Lionel Messi convierte este compromiso en uno de los más esperados por los aficionados que desean ver al campeón del mundo en acción antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir el amistoso entre Argentina e Islandia a través de Telefe, señal que transmitirá el encuentro para todo el país mediante televisión abierta y plataformas digitales.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis por TV abierta a través de sus estaciones afiliadas y repetidoras. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán acceder a la transmisión desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

La señal online estará disponible mediante las plataformas oficiales y servicios autorizados que distribuyen la programación del canal.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

Cómo seguir Telefe desde Estados Unidos

Los aficionados argentinos que se encuentren en Estados Unidos dispondrán de distintas opciones para seguir el amistoso entre Argentina e Islandia. Además de las plataformas que puedan ofrecer acceso a Telefe según la ubicación del usuario, ESPN tendrá la transmisión confirmada del encuentro para el mercado estadounidense.

La disponibilidad de Telefe fuera de Argentina puede variar dependiendo del proveedor de televisión o streaming utilizado. Por ello, se recomienda consultar la programación oficial antes del inicio del partido.

Horarios de Argentina vs. Islandia en distintos países

El amistoso internacional entre Argentina e Islandia se disputará el martes 9 de junio de 2026.

País / Región Hora Argentina 20:30 Uruguay 20:30 Brasil 20:30 Paraguay 20:30 Chile 19:30 Venezuela 19:30 Bolivia 19:30 Estados Unidos (Este) 19:30 Perú 18:30 Colombia 18:30 Ecuador 18:30 Estados Unidos (Central) 18:30 México (Centro) 18:30 Estados Unidos (Montaña) 17:30 México (Pacífico - Chihuahua) 18:30 México (Baja California y Sonora) 17:30 Estados Unidos (Pacífico) 16:30 España (Madrid) 02:30 del miércoles 10 de junio España (Canarias) 01:30 del miércoles 10 de junio

¿Qué canal transmite Argentina vs. Islandia?

Hasta el momento, las señales confirmadas para la transmisión del amistoso son las siguientes:

País / Región Canal de TV Streaming Argentina Telefe, TyC Sports Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO Estados Unidos ESPN Deportes ESPN App, ESPN+, FuboTV Chile DSports DGO Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Uruguay DSports DGO Paraguay DSports DGO Bolivia DSports DGO Venezuela DSports DGO Brasil SporTV (sujeto a confirmación oficial) Globoplay México DSports DGO España Movistar Plus+ o DAZN (sujeto a confirmación oficial) Movistar Plus+, DAZN

Se recomienda consultar la programación oficial de cada operador antes del inicio del partido, ya que los derechos internacionales pueden variar según el país y actualizarse en las horas previas al encuentro.