Este martes 9 de junio a las 21:30 hrs (Hora de Buenos Aires) / 8:30 pm ET / 5:30 pm PT, la vigente campeona del mundo Argentina se enfrentará a Islandia en el Jordan–Hare Stadium de Auburb, Alabama (Estados Unidos), en el último partido preparatorio rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026. El Canal 7 de Buenos Aires, mejor conocido como Televisión Pública (TVP), transmitirá las incidencias del encuentro por señal de televisión abierta desde la capital para todo el territorio argentino.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO GRATIS, partido Argentina vs. Islandia por amistoso internacional?

TV Pública , o TVP o Canal 7, estará disponible sin ningún tipo de costo adicional para toda la Argentina. Cabe destacar que su señal está disponible en 23 provincias a lo largo del país y que en Buenos Aires federal se visualiza a través del canal 7. Aquí te dejamos con la lista de canales en diversos cableoperadores.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver Televisión Pública EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Islandia por amistoso internacional?

Para ver en vivo online el partido Argentina vs. Islandia por amistoso internacional rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 vía Televisión Pública, debes ingresar a la página web del mencionado medio de comunicación o a su canal oficial de YouTube.

¿Dónde ver online TV Pública?

TV Pública es el canal de TV en señal abierta que va a pasar los partidos de la selección argentina. Sin embargo, si quieres verlo desde cualquier dispositivo móvil podrás hacerlo a través de https://www.tvpublica.com.ar/ e ingresar a su sección “EN VIVO” . Cabe destacar que solamente estará disponible en territorio argentino.

De otro lado, esta casa televisora llegó a un acuerdo con DSports para retransmitir su señal, por lo que si cuentas con este cableoperador (DIRECTV), podrás descargar la app DGo, ingresar tu usuario y visualizar la señal sin ningún tipo de problema. El link para poder ingresar es el siguiente: https://www.directv.com.ar/ver/directvgo

También puedes seguir la señal streaming con las siguientes aplicaciones disponibles en iOS y Android.

DGO

Flow

Telecentro Play