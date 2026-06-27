Luis Díaz y Cristiano Ronaldo se cruzan este sábado 27 de junio en uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026. Colombia y Portugal medirán fuerzas en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, en un duelo que puede definir el liderato del Grupo K y marcar el rumbo de ambos equipos hacia los dieciseisavos de final.

El encuentro comenzará a las 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET y 4:30 p.m. PT en Estados Unidos) y enfrenta a una selección colombiana que busca consolidar su candidatura en el torneo frente a una Portugal que llega impulsada por el liderazgo y la experiencia de Cristiano Ronaldo. La expectativa es máxima por un choque que reúne talento, jerarquía y aspiraciones mundialistas.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa del duelo entre Colombia y Portugal por la última jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de TV y servicios streaming para ver el partido Colombia vs. Portugal hoy por la Jornada 3 del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y Portugal por la tercera jornada del Grupo K del Mundial FIFA 2026.

Bogotá : 100.9 FM y 810 AM.

: 100.9 FM y 810 AM. Medellín : 90.3 FM y 750 AM.

: 90.3 FM y 750 AM. Barranquilla : 97.6 FM y 1100 AM.

: 97.6 FM y 1100 AM. Cali : 90.5 FM y 820 AM.

: 90.5 FM y 820 AM. Bucaramanga : 99.2 FM y 880 AM.

: 99.2 FM y 880 AM. Cartagena : 1170 AM.

: 1170 AM. Pereira : 950 AM.

: 950 AM. Manizales : 1180 AM.

: 1180 AM. Cúcuta : 1090 AM.

: 1090 AM. Pasto: 1280 AM.

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. Portugal?

Antes y después del partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, GOL Caracol suele ofrecer programas especiales, análisis tácticos, entrevistas exclusivas, reacciones de los protagonistas y cobertura de la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. Portugal EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y Portugal mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para teléfonos móviles, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

Luis Díaz comanda el ataque de la selección colombiana frente a Portugal en la Copa Mundial. Siga la cobertura en directo por la señal abierta de GOL Caracol y sistemas autorizados de fútbol online en Colombia. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Colombia y Portugal por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en determinados países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable con servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web de Caracol TV o accede a Caracol Play para seguir la transmisión.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Portugal por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura de la selección colombiana durante el Mundial 2026.

Resumen para ver Colombia vs. Portugal por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Cabe mencionar que Telemundo Deportes, FOX Network, FOX One y fuboTV son algunas de las plataformas oficiales encargadas de transmitir los partidos del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

Horario : 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT)

: 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT) Partido : Colombia vs. Portugal, por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026

: Colombia vs. Portugal, por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026 Fecha : Sábado 27 de junio de 2026

: Sábado 27 de junio de 2026 TV : GOL Caracol TV

: GOL Caracol TV Streaming : Caracol Play

: Caracol Play Estadio: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado 27 de junio de 2026 por la tercera jornada del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Colombia contra Portugal?

El partido está programado para las 6:30 p.m. de Colombia, 7:30 p.m. ET y 4:30 p.m. PT en Estados Unidos.

¿Dónde se juega el partido entre Colombia y Portugal?

El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO por TV y streaming?

En Colombia, el partido será transmitido por GOL Caracol TV y podrá seguirse online mediante Caracol Play.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Las principales figuras son Luis Díaz por Colombia y Cristiano Ronaldo por Portugal.

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

La selección colombiana busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y competir por el primer lugar del Grupo K.

¿Qué necesita Portugal para clasificar?

Portugal intentará cerrar la fase de grupos con una victoria que le permita mantenerse entre los candidatos al título mundial.

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)