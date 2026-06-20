España y Arabia Saudita miden fuerzas por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de Madrid (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

En España, el partido España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 podrá seguirse EN VIVO mediante TVE La 1 y Movistar Plus+, dos de las señales encargadas de la cobertura oficial del certamen. Asimismo, los aficionados tendrán acceso a las plataformas RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial, servicios compatibles con teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras para seguir cada incidencia desde cualquier lugar.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network, Telemundo y Universo, ofreciendo cobertura tanto en inglés como en español para toda la audiencia. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Atlanta para los seguidores de la Copa Mundial FIFA 2026.

Por su parte, en México, la cobertura estará disponible mediante Canal 5, Azteca 7 y TUDN, tres de las cadenas con mayor alcance deportivo del país. En el apartado digital, los aficionados podrán acceder al compromiso a través de ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo, alternativas que permitirán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el compromiso a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del mercado local, la transmisión también estará complementada por señales nacionales como Telefe y TyC Sports en Argentina, Chilevisión en Chile, Win Sports en Colombia, Teleamazonas en Ecuador y América Televisión en Perú. Entre las opciones digitales destacan Disney+ Premium, Paramount+, Flow, TyC Sports Play, Win Play y América TVGO.

En Bolivia, el encuentro podrá verse mediante Red Uno, Unitel y Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también tendrán acceso a la transmisión mediante Entel TV. En Paraguay, la cobertura estará disponible a través de GEN y Trece, canales que poseen los derechos oficiales del torneo para el territorio guaraní.

En Centroamérica, los aficionados contarán con diferentes alternativas según el país. En Panamá, la cobertura estará disponible mediante RPC TV, TVN Panamá y TVMax, además de las plataformas Medcom GO y Tigo Sports Panamá. En Costa Rica, el partido podrá seguirse mediante Teletica Canal 7 y FOX+, acompañado por las opciones digitales Teletica En Vivo y TDMAX. Mientras tanto, en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua estarán disponibles los servicios de Tigo Sports, además de distintas señales regionales asociadas a la cobertura del Mundial 2026.

Finalmente, en Brasil, uno de los mercados con mayor audiencia de la Copa Mundial FIFA 2026, el encuentro podrá seguirse mediante CazéTV, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso a Disney+ Premium Brasil para disfrutar de toda la cobertura del compromiso entre españoles y saudíes.

¿A qué hora juega y qué canal transmite España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING España 18:00 TVE La 1, Movistar Plus+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial Estados Unidos (ET) 12:00 FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 09:00 FOX Network, Telemundo, Universo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV México 10:00 Canal 5, Azteca 7, TUDN ViX, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Argentina 13:00 Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports DGO, TyC Sports Play, Flow, Disney+ Premium, Paramount+ Colombia 11:00 Win Sports, DIRECTV Sports Colombia Win Play, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Chile 12:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Ecuador 11:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú 11:00 América Televisión, DIRECTV Sports Perú América TVGO, DGO, Paramount+ Uruguay 13:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 12:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO, Disney+ Premium Bolivia 12:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 12:00 GEN, Trece - Panamá 11:00 RPC TV, TVN Panamá, TVMax Medcom GO, Tigo Sports Panamá Costa Rica 10:00 Teletica Canal 7, FOX+ Teletica En Vivo, TDMAX Guatemala 10:00 Tigo Sports Guatemala Tigo Sports Guatemala Honduras 10:00 Canal 5 Televicentro, FOX Honduras Tigo Sports Honduras, DTVC+ El Salvador 10:00 Tigo Sports El Salvador Tigo Sports El Salvador Nicaragua 10:00 Tigo Sports Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 12:00 CDN Deportes, Pio Deportes - Puerto Rico 12:00 Telemundo, Universo NAICOM Brasil 13:00 CazéTV Disney+ Premium Brasil

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo, Universo y FOX para ver España vs. Arabia Saudita en Estados Unidos

La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos contará con varias opciones para seguir el partido entre España y Arabia Saudita por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo y Universo llevarán toda la cobertura para la comunidad hispana.

Además, quienes prefieran seguir el compromiso vía streaming podrán hacerlo mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Ciudad / Estado Telemundo Universo FOX Network Streaming Nueva York, NY Canal 47 Universo NY FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 Universo Miami FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 Universo Orlando FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 Universo Tampa FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 Universo Atlanta FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 Universo Chicago FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 Universo Dallas FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 Universo Houston FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 Universo FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 Universo Arizona FOX Network FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Partido: España vs. Arabia Saudita

España vs. Arabia Saudita Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 Hora en España: 18:00 horas

18:00 horas Hora en Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT Hora en México: 11:00 horas (CDMX)

11:00 horas (CDMX) Televisión en Estados Unidos: FOX Network, Telemundo y Universo

FOX Network, Telemundo y Universo Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV Televisión en España: TVE La 1 y Movistar Plus+

TVE La 1 y Movistar Plus+ Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial

RTVE Play, DAZN Spain y DAZN Mundial Televisión en México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Canal 5, Azteca 7 y TUDN Streaming en México: ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo

ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Ciudad: Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia Capacidad: 71,000 espectadores aproximadamente

España intentará dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026, mientras que Arabia Saudita buscará sorprender a uno de los favoritos del Grupo H. Con millones de espectadores pendientes alrededor del mundo, el duelo promete convertirse en uno de los partidos más seguidos de la jornada dominical.