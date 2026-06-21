GEORGIA, ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE ULRIK PEDERSEN PARA NURPHOTO Y AFP
GEORGIA, ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 21/06/2026.- Cobertura oficial de ESPN (DISNEY PLUS PREMIUM) EN VIVO ONLINE para ver el partido España vs. Arabia Saudita este domingo 21 de junio por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. FOTO DE ULRIK PEDERSEN PARA NURPHOTO Y AFP

La lucha por un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 entra en una fase decisiva para la selección española. Después de empatar en su estreno mundialista, España se enfrentará a Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, por la segunda jornada del Grupo H. El encuentro comenzará a las 12:00 p.m. ET (11:00 a.m. en México, Perú, Colombia y Ecuador; 1:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y concentrará la atención de millones de aficionados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Con jugadores de la talla de Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará conseguir su primera victoria en el torneo y encaminar su clasificación a la fase eliminatoria. Arabia Saudita, por su parte, intentará sorprender a uno de los favoritos del campeonato y mantener intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Para quienes deseen seguir el encuentro desde cualquier rincón de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial por televisión y streaming, con una cobertura especial del Mundial 2026 que incluirá la previa, análisis y las mejores jugadas del compromiso.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. A través de sus diferentes señales podrás seguir el partido entre España y Arabia Saudita correspondiente a la segunda fecha del Grupo H de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por streaming, deberás contar con una suscripción activa a Disney+ Premium.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
MéxicoSKY 548 - 1548; Izzi 895; Dish 338; Total Play 558Disney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 también forma parte de la cobertura especial del Mundial 2026 en distintos países de Latinoamérica y estará disponible dentro del catálogo deportivo de Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro en teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tabletas, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV y otros dispositivos compatibles. Además del partido, la plataforma contará con programación especial, análisis, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
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Horario, TV y dónde ver en vivo España vs. Arabia Saudita por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
  • Partido: España vs. Arabia Saudita
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo H)
  • Hora: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT (Estados Unidos); 11:00 a.m. (México, Perú, Colombia y Ecuador); 12:00 p.m. (Chile, Venezuela y Bolivia); 1:00 p.m. (Argentina, Uruguay y Paraguay)
  • Latinoamérica: ESPN y ESPN 2
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium
  • Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

España y Arabia Saudita protagonizan uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del Grupo H. Mientras La Roja necesita una victoria para fortalecer sus opciones de clasificación a los dieciseisavos de final, los saudíes intentarán sorprender a una de las selecciones favoritas del torneo. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, España vs. Arabia Saudita EN DIRECTO y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Atlanta. También podrás seguir el encuentro mediante Telemundo Deportes, FOX Network, Universo, RTVE La 1 HD, RTVE Play, Movistar Plus+ y DAZN Spain, según los derechos de transmisión disponibles en cada país.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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