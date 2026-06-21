España enfrenta a Arabia Saudita en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta el domingo 21 de junio por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un choque que puede definir la clasificación a octavos de final. El partido arranca a las 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU) y 10:00 (MEX) , y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de DAZN Mundial. Conoce cómo y dónde seguir la cobertura por televisión y cualquier plataforma digital.

Para ver el España vs. Arabia Saudita por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional, así que la señal y horario son los mismos en todas las ciudades (domingo 21 de junio a las 18:00, hora peninsular española).

España parte como favorita sobre el papel, pero Arabia Saudita ya ha demostrado en anteriores ediciones de la Copa del Mundo que puede competir de igual a igual con cualquiera. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España - Arabia Saudita por TV y Streaming Online?

Ciudad (ejemplo) Hora del partido Canal / Plataforma en DAZN Cómo verlo con DAZN Mundial Madrid 18:00 DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 18:00 DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 18:00 DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 18:00 DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 18:00 DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 18:00 DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 18:00 DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 18:00 DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 18:00 DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 18:00 DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Arabia Saudita?

Si quieres ver en directo el partido España vs. Arabia Saudita del domingo 21 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del grupo H, se disputará a las 18:00 (hora peninsular) y podrá seguirse en streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles, además de emitirse también en abierto por La 1 de TVE y RTVE Play, de acuerdo con la ficha oficial del partido publicada por DAZN.

Datos del partido, España vs. Arabia Saudita

Partido: España vs. Arabia Saudita (Grupo H, Mundial 2026)

Fecha: domingo 21 de junio de 2026

Hora en España: 18:00 (hora peninsular)

Estadio: Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta

TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.

Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).

Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.