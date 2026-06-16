Hoy martes 16 de junio arranca uno de los grupos más exigentes del Mundial de Fútbol 2026 desde el MetLife Stadium de New Jersey, con un imperdible Francia vs. Senegal EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo I. Con Kylian Mbappé liderando el ataque galo y Sadio Mané como gran figura senegalesa, aquí encontrarás la hora exacta de inicio y qué canal de TV y plataforma de streaming transmitirán este partido en vivo y en directo desde Estados Unidos, España y los principales países de Latinoamérica, según las programaciones oficiales.

Tigo Sports y Tigo Play transmite el partido Francia vs. Senegal en vivo este martes 16 de junio por el grupo I de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Tigo Sports y Tigo Play transmite el partido Francia vs. Senegal en vivo este martes 16 de junio por el grupo I de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Qué canales TV transmiten el partido Francia-Senegal EN VIVO GRATIS y ONLINE por el Mundial 2026?

Conoce los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa de Francia vs. Senegal hoy, martes 16 de junio por el Grupo I de la Copa Mundial2026.

PaísTV abierta / cable principalesPlataformas online / streaming legales
ArgentinaDSports, Telefe DGO, Disney+, Paramount+
BoliviaTigo Sports, Entel TV, DSports DGO
Brasil(Cobertura habitual: Globo, SporTV – revisar guía local)Globoplay (según derechos locales)
ChileChilevisión, DSports DGO, Disney+, Paramount+
ColombiaDirecTV, DSports DGO, Disney+, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, El Canal del Fútbol, DSports DGO, Disney+, Paramount+
MéxicoTUDN, Canal 5, TV Azteca 7 ViX / ViX Premium
PerúAmérica TV, DSports América TVGO, DGO, Disney+, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, DSports DGO, Disney+, Paramount+
UruguayCanal 5, AUF TV, DSports DGO, Disney+, Paramount+
VenezuelaTeleven, DSports DGO, Disney+, Paramount+
CentroaméricaFOX, Tigo Sports Apps de operadores locales, plataformas FOX según país
Estados UnidosFOX Network, FS1, Telemundo, Universo Peacock, fuboTV, Tubi, apps FOX, plataforma Telemundo
EspañaLa 1 (TVE), La 2 Cat, RTVE, BarTV Mundial (M+) RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial

¿A qué hora juega Francia-Senegal hoy 16 de junio por Mundial 2026?

El partido Francia vs. Senegal iniciará desde las 9:00 p.m. hora de España o 3:00 p.m. ET y se disputará este martes 16 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
ChileChilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium3:00 p.m.
ColombiaDIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports1:00 p.m.
EcuadorEl Canal del Fútbol, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5 y TUDN1:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo3:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE, La 2 Cat y DAZN9:00 p.m.
ParaguayDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
PerúAmérica TV, DIRECTV Sports y DGo2:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.

Dónde, cómo ver, hora y sede para el partido Francia vs. Senegal EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España / 4:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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