Hoy martes 16 de junio arranca uno de los grupos más exigentes del Mundial de Fútbol 2026 desde el MetLife Stadium de New Jersey, con un imperdible Francia vs. Senegal EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo I. Con Kylian Mbappé liderando el ataque galo y Sadio Mané como gran figura senegalesa, aquí encontrarás la hora exacta de inicio y qué canal de TV y plataforma de streaming transmitirán este partido en vivo y en directo desde Estados Unidos, España y los principales países de Latinoamérica, según las programaciones oficiales.
¿Qué canales TV transmiten el partido Francia-Senegal EN VIVO GRATIS y ONLINE por el Mundial 2026?
Conoce los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa de Francia vs. Senegal hoy, martes 16 de junio por el Grupo I de la Copa Mundial2026.
|País
|TV abierta / cable principales
|Plataformas online / streaming legales
|Argentina
|DSports, Telefe
|DGO, Disney+, Paramount+
|Bolivia
|Tigo Sports, Entel TV, DSports
|DGO
|Brasil
|(Cobertura habitual: Globo, SporTV – revisar guía local)
|Globoplay (según derechos locales)
|Chile
|Chilevisión, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Colombia
|DirecTV, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, El Canal del Fútbol, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|México
|TUDN, Canal 5, TV Azteca 7
|ViX / ViX Premium
|Perú
|América TV, DSports
|América TVGO, DGO, Disney+, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Uruguay
|Canal 5, AUF TV, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Centroamérica
|FOX, Tigo Sports
|Apps de operadores locales, plataformas FOX según país
|Estados Unidos
|FOX Network, FS1, Telemundo, Universo
|Peacock, fuboTV, Tubi, apps FOX, plataforma Telemundo
|España
|La 1 (TVE), La 2 Cat, RTVE, BarTV Mundial (M+)
|RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial
¿A qué hora juega Francia-Senegal hoy 16 de junio por Mundial 2026?
El partido Francia vs. Senegal iniciará desde las 9:00 p.m. hora de España o 3:00 p.m. ET y se disputará este martes 16 de junio por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, Entel TV, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|Chile
|Chilevisión, DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|3:00 p.m.
|Colombia
|DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|1:00 p.m.
|Ecuador
|El Canal del Fútbol, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN
|1:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Peacock y Fubo
|3:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, RTVE, La 2 Cat y DAZN
|9:00 p.m.
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Perú
|América TV, DIRECTV Sports y DGo
|2:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
Dónde, cómo ver, hora y sede para el partido Francia vs. Senegal EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España / 4:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)