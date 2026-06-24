México y República Checa se enfrentan este miércoles 24 de junio en uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones de cerrar su participación en la primera fase con un buen resultado.

La selección mexicana llega con la confianza de haber obtenido ya su clasificación a dieciseisavos de final, mientras que el combinado checo intentará recuperarse y sumar sus primeros tres puntos para asegurar su presencia en la siguiente ronda. Si quieres saber a qué hora juega México vs. República Checa y dónde ver la transmisión EN VIVO por televisión y streaming, aquí te contamos todos los detalles.

TUDN y Canal 5 transmiten el partido México vs. República Checa EN VIVO por televisión señal abierta, cable y streaming este miércoles 24 de junio en el Estadio CIudad de México. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Noruega vs. Senegal en cada región de Estados Unidos?

El partido entre México y República Checa se jugará este miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX (nombrado como Estadio de la Ciudad de México por la FIFA para el torneo). Estos son los horarios oficiales en las distintas regiones de Estados Unidos:

Región de Estados Unidos Hora Hora del Este (ET) 21:00 Hora Central (CT) 20:00 Hora de la Montaña (MT) 19:00 Hora del Pacífico (PT) 18:00 Alaska (AKDT) 17:00 Hawái (HST) 15:00

¿Qué canal gratuito transmite México vs. República Checa por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido de manera gratuita a través de Telemundo, cadena que transmite encuentros del Mundial 2026 para el público hispano.

Además, existen otras alternativas para ver el encuentro mediante televisión por cable y plataformas digitales:

Telemundo (TV abierta).

Universo (cable).

FOX Sports (cable).

Peacock (streaming).

FOX Sports App (streaming).

Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)

Horario y canales para ver Noruega vs. Senegal EN VIVO por país

País Hora Canal de TV Streaming Estados Unidos (ET) 21:00 Telemundo, Universo, FOX Sports Peacock, FOX Sports App México 19:00 Canal 5, Azteca 7, Nu9ve, TUDN ViX Perú 20:00 DSPORTS DGO, Paramount+ Colombia 20:00 DSPORTS, Win Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Win Play, Paramount+ Ecuador 20:00 DSPORTS, Teleamazonas DGO, Paramount+ Bolivia 21:00 TiGo Sports, Entel TV -- Venezuela 21:00 DSPORTS DGO, inter Chile 21:00 DSPORTS, Chilevision DGO, Paramount+ Paraguay 22:00 GEN, Trece -- Argentina 22:00 DSPORTS DGO, Flow Sports, Paramount+ Uruguay 22:00 DSPORTS DGO, AUF TV, Paramount+ Brasil 22:00 -- Disney+ Premium, CazéTV España 03:00 (jueves 25) DAZN DAZN República Checa 03:00 (jueves 25) ČT Sport OnePlay, ČT Sport Plus Sudáfrica 03:00 (jueves 25) MáXimo 360, SuperSport Premier League StarTimes App, DStv App, Sporty TV App Corea del Sur 10:00 (jueves 25) JTBC Golf&Sports, KBS Korea Naver