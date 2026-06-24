Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. República Checa en vivo hoy por el Mundial Fútbol 2026 en EE.UU. e Hispanoamérica. Lista de canales de TV gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. República Checa en vivo hoy por el Mundial Fútbol 2026 en EE.UU. e Hispanoamérica. Lista de canales de TV gratis online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

México y República Checa se enfrentan este miércoles 24 de junio en uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones de cerrar su participación en la primera fase con un buen resultado.

La selección mexicana llega con la confianza de haber obtenido ya su clasificación a dieciseisavos de final, mientras que el combinado checo intentará recuperarse y sumar sus primeros tres puntos para asegurar su presencia en la siguiente ronda. Si quieres saber a qué hora juega México vs. República Checa y dónde ver la transmisión EN VIVO por televisión y streaming, aquí te contamos todos los detalles.

TUDN y Canal 5 transmiten el partido México vs. República Checa EN VIVO por televisión señal abierta, cable y streaming este miércoles 24 de junio en el Estadio CIudad de México. (Foto: Composición Depor)
TUDN y Canal 5 transmiten el partido México vs. República Checa EN VIVO por televisión señal abierta, cable y streaming este miércoles 24 de junio en el Estadio CIudad de México. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Noruega vs. Senegal en cada región de Estados Unidos?

El partido entre México y República Checa se jugará este miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca de la CDMX (nombrado como Estadio de la Ciudad de México por la FIFA para el torneo). Estos son los horarios oficiales en las distintas regiones de Estados Unidos:

Región de Estados UnidosHora
Hora del Este (ET)21:00
Hora Central (CT)20:00
Hora de la Montaña (MT)19:00
Hora del Pacífico (PT)18:00
Alaska (AKDT)17:00
Hawái (HST)15:00

¿Qué canal gratuito transmite México vs. República Checa por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido de manera gratuita a través de Telemundo, cadena que transmite encuentros del Mundial 2026 para el público hispano.

Además, existen otras alternativas para ver el encuentro mediante televisión por cable y plataformas digitales:

  • Telemundo (TV abierta).
  • Universo (cable).
  • FOX Sports (cable).
  • Peacock (streaming).
  • FOX Sports App (streaming).
Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)
Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)

Horario y canales para ver Noruega vs. Senegal EN VIVO por país

PaísHoraCanal de TVStreaming
Estados Unidos (ET)21:00Telemundo, Universo, FOX SportsPeacock, FOX Sports App
México19:00Canal 5, Azteca 7, Nu9ve, TUDNViX
Perú20:00DSPORTSDGO, Paramount+
Colombia20:00DSPORTS, Win Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Win Play, Paramount+
Ecuador20:00DSPORTS, TeleamazonasDGO, Paramount+
Bolivia21:00TiGo Sports, Entel TV--
Venezuela21:00DSPORTSDGO, inter
Chile21:00DSPORTS, ChilevisionDGO, Paramount+
Paraguay22:00GEN, Trece--
Argentina22:00DSPORTSDGO, Flow Sports, Paramount+
Uruguay22:00DSPORTSDGO, AUF TV, Paramount+
Brasil22:00--Disney+ Premium, CazéTV
España03:00 (jueves 25)DAZNDAZN
República Checa03:00 (jueves 25)ČT SportOnePlay, ČT Sport Plus
Sudáfrica03:00 (jueves 25)MáXimo 360, SuperSport Premier LeagueStarTimes App, DStv App, Sporty TV App
Corea del Sur10:00 (jueves 25)JTBC Golf&Sports, KBS KoreaNaver
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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