El desarrollo del Mundial de Fútbol 2026 continúa y volvemos al Grupo A. Este miércoles 24 de junio, no te pierdas el juego de México vs. República Checa EN VIVO, que se disputará desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México a partir de las 19:00 horas CDMX. A continuación, te dejaré con todos los canales de transmisión en TV Abierta, de paga y streaming, para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento. Se espera que la selección mexicana pueda realizar variantes tras haber asegurado el primer lugar del grupo.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. República Checa EN VIVO por el Mundial 2026?
Este miércoles 24 de junio se vivirá la tercera fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre México vs. República Checa, que podrás vivirlo a través de la señal de Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN, Vix Premium en México, a partir de las 7:00 p.m. hora Ciudad de México. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|9:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|7:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|México
|ViX Premium
|7:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|9:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|3:00 a.m. (del jueves 25)
|Paraguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
México vs. República Checa: posibles alineaciones
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julian Quiñones.
- Chequia: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick.
Fecha, horario y TV para ver México vs. República Checa EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México
- Horario: 7:00 p.m. Ciudad de México / 9:00 pm ET
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)