Luego de dos victorias consecutivas y su clasificación a la próxima fase de la Copa Mundial FIFA 2026, la Selección de México cierra su participación en la fase de grupos contra República Checa, este miércoles 24 de junio a partir de las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Azteca, Ciudad de México por la tercera jornada del grupo A. ¿Quieres seguir el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? A continuación, te comparto cuáles son los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguirlo desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver México vs. República Checa EN VIVO GRATIS por TV abierta y Señal Online?
En México el partido comienza a las 19:00 en la zona centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara), 18:00 en Pacífico y Noroeste. Conoce dónde se transmite gratis por señal abierta y también por TV de paga y streaming.
|Tipo de señal
|Región/Zona
|Canales / Plataformas
|Abierta
|Nacional (TDT)
|Canal 5 (Televisa), Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7, Azteca Uno
|Cable / Paga
|Nacional
|TUDN
|Streaming
|Nacional
|ViX Premium (Pase Mundial 2026)
En Estados Unidos la señal principal del partido de México en fase de grupos la tiene FOX, a partir de las 21:00 ET, 20:00 CT, 19:00 MT, 18:00 PT.
|Tipo de señal
|Región/Zona EEUU
|Canales / Plataformas
|Cable / Abierta nacional
|Costa Este, Centro, Montaña, Pacífico
|FOX (red nacional, incluye afiliadas locales)
|Streaming
|Nacional
|Apps de FOX (FOX Sports app, servicios de Live TV que incluyan FOX, según proveedor)
En otros países de Latinoamérica, DAZN/DSports y Paramount+ concentran buena parte de los derechos, complementados por canales abiertos locales como Telefé, Chilevisión y emisoras nacionales.
|País/Región
|Tipo de señal
|Canales / Plataformas
|Argentina
|Cable / Paga
|DSports (incluye canal 109 de Flow)
|Argentina
|Streaming
|DGO (DirecTV Go), Paramount+
|Argentina
|Abierta
|Telefé
|Uruguay
|Cable / Paga
|DSports
|Uruguay
|Streaming
|DGO, Paramount+
|Chile
|Cable / Paga
|DSports
|Chile
|Streaming
|DGO, Paramount+, Amazon Prime Video
|Chile
|Abierta
|Chilevisión
|Paraguay
|(No detallado)
|Sin canal específico confirmado en la fuente (posible señal de DSports vía cable)
|Bolivia
|(No detallado)
|Sin canal específico confirmado en la fuente
|Venezuela
|Cable / Paga
|DSports
|Perú
|Cable / Paga
|DSports
|Perú
|Streaming
|DGO, Paramount+
|Perú
|Abierta
|América Televisión
|Colombia
|Cable / Paga
|DSports, Win Sports
|Colombia
|Streaming
|DGO, Paramount+, Amazon Prime Video
|Ecuador
|Cable / Paga
|DSports
|Ecuador
|Streaming
|Paramount+
|Ecuador
|Abierta
|Teleamazonas
¿A qué hora juega México vs. República Checa HOY 24 de junio por el Mundial 2026?
El partido está oficialmente programado a las 19:00 hora local de Ciudad de México, lo que corresponde a las 01:00 UTC del 25 de junio según la ficha de FIFA.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|México (Centro: CDMX, Monterrey…)
|Ciudad de México
|19:00 – miércoles 24
|México (Pacífico: Sonora, Chihuahua)
|Hermosillo, Chihuahua
|18:00 – miércoles 24
|México (Noroeste: Baja California)
|Tijuana
|18:00 – miércoles 24
|Estados Unidos – Este (ET)
|Nueva York, Miami
|21:00 – miércoles 24
|Estados Unidos – Central (CT)
|Chicago, Dallas
|20:00 – miércoles 24
|Estados Unidos – Montaña (MT)
|Denver, Phoenix
|19:00 – miércoles 24
|Estados Unidos – Pacífico (PT)
|Los Ángeles, Seattle
|18:00 – miércoles 24
|Argentina
|Buenos Aires
|22:00 – miércoles 24
|Uruguay
|Montevideo
|22:00 – miércoles 24
|Chile
|Santiago
|21:00 – miércoles 24
|Paraguay
|Asunción
|21:00 – miércoles 24
|Bolivia
|La Paz
|21:00 – miércoles 24
|Venezuela
|Caracas
|21:00 – miércoles 24
|Perú
|Lima
|20:00 – miércoles 24
|Colombia
|Bogotá
|20:00 – miércoles 24
|Ecuador
|Quito
|20:00 – miércoles 24
|República Checa
|Praga
|02:00 – jueves 25 (≈ UTC+2, horario de verano)
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|02:00 – jueves 25 (≈ UTC+2)
|Corea del Sur
|Seúl
|09:00 – jueves 25 (≈ UTC+9)