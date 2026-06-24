Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)
Revisa cuáles son los canales TV, cómo y dónde ver el partido México vs. República Checa EN VIVO y ONLINE hoy 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, CDMX. (Foto: Composición Depor)

Luego de dos victorias consecutivas y su clasificación a la próxima fase de la Copa Mundial FIFA 2026, la Selección de México cierra su participación en la fase de grupos contra República Checa, este miércoles 24 de junio a partir de las 19:00 horas (CDMX) en el Estadio Azteca, Ciudad de México por la tercera jornada del grupo A. ¿Quieres seguir el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? A continuación, te comparto cuáles son los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguirlo desde cualquier plataforma digital.

Desde Estados Unidos, Telemundo transmite el partido México vs. Chequia en vivo online este miércoles 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Desde Estados Unidos, Telemundo transmite el partido México vs. Chequia en vivo online este miércoles 24 de junio por el grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver México vs. República Checa EN VIVO GRATIS por TV abierta y Señal Online?

En México el partido comienza a las 19:00 en la zona centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara), 18:00 en Pacífico y Noroeste. Conoce dónde se transmite gratis por señal abierta y también por TV de paga y streaming.

Tipo de señalRegión/ZonaCanales / Plataformas
AbiertaNacional (TDT)Canal 5 (Televisa), Nu9ve, Las Estrellas, Azteca 7, Azteca Uno
 
Cable / PagaNacionalTUDN
 
StreamingNacionalViX Premium (Pase Mundial 2026)
 

En Estados Unidos la señal principal del partido de México en fase de grupos la tiene FOX, a partir de las 21:00 ET, 20:00 CT, 19:00 MT, 18:00 PT.

Tipo de señalRegión/Zona EEUUCanales / Plataformas
Cable / Abierta nacionalCosta Este, Centro, Montaña, PacíficoFOX (red nacional, incluye afiliadas locales)
 
StreamingNacionalApps de FOX (FOX Sports app, servicios de Live TV que incluyan FOX, según proveedor)
 

En otros países de Latinoamérica, DAZN/DSports y Paramount+ concentran buena parte de los derechos, complementados por canales abiertos locales como Telefé, Chilevisión y emisoras nacionales.

País/RegiónTipo de señalCanales / Plataformas
ArgentinaCable / PagaDSports (incluye canal 109 de Flow)
ArgentinaStreamingDGO (DirecTV Go), Paramount+
ArgentinaAbiertaTelefé
UruguayCable / PagaDSports
UruguayStreamingDGO, Paramount+
ChileCable / PagaDSports
ChileStreamingDGO, Paramount+, Amazon Prime Video
ChileAbiertaChilevisión
Paraguay(No detallado)Sin canal específico confirmado en la fuente (posible señal de DSports vía cable)
Bolivia(No detallado)Sin canal específico confirmado en la fuente
VenezuelaCable / PagaDSports
PerúCable / PagaDSports
PerúStreamingDGO, Paramount+
PerúAbiertaAmérica Televisión
ColombiaCable / PagaDSports, Win Sports
ColombiaStreamingDGO, Paramount+, Amazon Prime Video
EcuadorCable / PagaDSports
EcuadorStreamingParamount+
EcuadorAbiertaTeleamazonas

¿A qué hora juega México vs. República Checa HOY 24 de junio por el Mundial 2026?

El partido está oficialmente programado a las 19:00 hora local de Ciudad de México, lo que corresponde a las 01:00 UTC del 25 de junio según la ficha de FIFA.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
México (Centro: CDMX, Monterrey…)Ciudad de México19:00 – miércoles 24
México (Pacífico: Sonora, Chihuahua)Hermosillo, Chihuahua18:00 – miércoles 24
México (Noroeste: Baja California)Tijuana18:00 – miércoles 24
Estados Unidos – Este (ET)Nueva York, Miami21:00 – miércoles 24
Estados Unidos – Central (CT)Chicago, Dallas20:00 – miércoles 24
Estados Unidos – Montaña (MT)Denver, Phoenix19:00 – miércoles 24
Estados Unidos – Pacífico (PT)Los Ángeles, Seattle18:00 – miércoles 24
ArgentinaBuenos Aires22:00 – miércoles 24
UruguayMontevideo22:00 – miércoles 24
ChileSantiago21:00 – miércoles 24
ParaguayAsunción21:00 – miércoles 24
BoliviaLa Paz21:00 – miércoles 24
VenezuelaCaracas21:00 – miércoles 24
PerúLima20:00 – miércoles 24
ColombiaBogotá20:00 – miércoles 24
EcuadorQuito20:00 – miércoles 24
República ChecaPraga02:00 – jueves 25 (≈ UTC+2, horario de verano)
SudáfricaJohannesburgo02:00 – jueves 25 (≈ UTC+2)
Corea del SurSeúl09:00 – jueves 25 (≈ UTC+9)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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