La selección de México continúa su preparación para la Copa Mundial FIFA 2026 y este jueves 4 de junio (8:00 p.m. CDMX) afrontará un exigente amistoso internacional frente a Serbia, una de las selecciones europeas con mayor tradición futbolística. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca y servirá como una importante prueba para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca llegar en óptimas condiciones al torneo más importante del planeta.

Con figuras consolidadas y una afición que espera grandes resultados en el Mundial que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, el Tri intentará aprovechar este compromiso para afinar detalles tácticos y fortalecer su funcionamiento colectivo. Del otro lado estará Serbia, un rival de jerarquía que pondrá a prueba el nivel competitivo de los mexicanos. Si quieres saber a qué hora juega México vs. Serbia y qué canal transmitirá el partido EN VIVO y online, aquí encontrarás toda la información.

¿A qué hora juega México vs. Serbia hoy 04 de junio de 2026?

México y Serbia se enfrentarán este jueves 4 de junio en un amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial FIFA 2026. El partido podrá seguirse en distintos países de América y Europa con horarios adaptados a cada zona horaria.

Horarios de México vs. Serbia

México (CDMX): 8:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 10:00 p.m.

España: 4:00 a.m. del viernes 5 de junio.

¿Qué canal transmite México vs. Serbia EN VIVO?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el amistoso entre México y Serbia a través de las principales señales que habitualmente transmiten los encuentros de la selección nacional. La cobertura televisiva estará disponible mediante Canal 5, Azteca 7 y TUDN, que ofrecerán una amplia programación previa y posterior al partido.

Estas señales suelen acompañar cada presentación del Tri con análisis, entrevistas y cobertura especial, permitiendo a millones de aficionados seguir de cerca la preparación del combinado mexicano rumbo al Mundial 2026.

Canales para ver México vs. Serbia

📺 México: Canal 5

📺 México: Azteca 7

📺 México: TUDN

📡 Televisión abierta: Sí (Canal 5 y Azteca 7)

⚽ Cobertura completa del partido: Sí

¿Cómo ver México vs. Serbia ONLINE?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante distintas plataformas digitales compatibles con computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Las opciones de streaming permiten disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión a internet, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes no puedan verlo por televisión tradicional.

Opciones para ver México vs. Serbia por Internet

💻 Sitio web de TUDN.

📱 App TUDN.

📺 ViX.

📲 Dispositivos Android y iPhone.

📺 Smart TV compatibles.

💻 Computadoras y laptops.

¿Dónde ver México vs. Serbia en TV abierta?

Una de las mejores noticias para los aficionados mexicanos es que el partido también estará disponible en televisión abierta. Tanto Canal 5 como Azteca 7 suelen ofrecer gratuitamente los encuentros de la selección nacional, permitiendo que millones de seguidores acompañen al Tri en su preparación para la Copa Mundial FIFA 2026.

Con un rival exigente como Serbia y la expectativa de ver a las principales figuras mexicanas en acción, este amistoso promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la fecha FIFA internacional.