El Nemesio Diez se prepara para recibir a la selección mexicana este jueves 4 de junio, en lo que será un amistoso de preparación de cara al Mundial 2026. No te pierdas el partido de México vs. Serbia EN VIVO a través de la señal TV Azteca 7 en TV abierta y Azteca Deportes en streaming online, a partir de las 20:00 horas Centro de México. Los de Javier Aguirre van por un nuevo triunfo a falta de apenas una semana para el inicio de la cita mundialista.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Serbia por amistoso internacional 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Serbia por amistoso internacional 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Serbia por amistoso internacional 2026?
Para ver el partido entre México vs. Serbia por amistoso internacional 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Serbia por amistoso internacional 2026
- Fecha: Jueves 4 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Nemesio Diez de Toluca, México
- Horario: 20:00 horas Centro de México
- Canal TV Abierta: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes