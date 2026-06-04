A solo unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México tendrá su última gran oportunidad para despejar dudas y afinar detalles cuando enfrente a Serbia este jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México. El amistoso, que será transmitido EN VIVO por Canal 5, TUDN y ViX, marcará la despedida oficial del Tri ante su afición antes de iniciar el torneo más importante de su historia reciente como país anfitrión.

Con Javier Aguirre ultimando la conformación de su once titular y miles de aficionados pendientes del rendimiento de figuras como Santiago Giménez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Raúl Jiménez, el encuentro promete convertirse en una auténtica prueba de fuego para la selección mexicana. Del otro lado estará Serbia, una escuadra europea reconocida por su fortaleza física y orden táctico, características que exigirán máxima concentración durante los 90 minutos.

Más allá del resultado, el compromiso servirá para evaluar el verdadero estado competitivo de México antes del debut mundialista. Si quieres saber a qué hora juega el Tri, qué canal transmite el partido EN VIVO y cómo seguir la cobertura por televisión abierta, cable o streaming, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR del partido México vs. Serbia

📅 Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

🕒 Hora: 20:00 horas del Centro de México

📺 TV abierta: Canal 5

📡 TV de paga: TUDN

💻 Streaming: ViX

🏟️ Estadio: Nemesio Díez

📍 Ciudad: Toluca, Estado de México

⚽ Contexto: último amistoso de México antes del Mundial 2026

México llega a este compromiso tras completar la etapa final de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más allá del resultado, el cuerpo técnico buscará ajustar movimientos tácticos, consolidar sociedades en ataque y terminar de definir la base del equipo que afrontará el torneo con la presión y la ilusión de jugar como anfitrión.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Serbia por amistoso al Mundial 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la despedida del Tri frente a Serbia a través de Canal 5, señal que llevará el partido en televisión abierta para todo el país. La expectativa es alta, ya que será la última presentación de la selección ante su público antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

Canales de Canal 5 en operadores de México

Operador Canal TV Abierta Canal 5 Izzi Canal 5 Sky Canal 105 Megacable Canal 5 Totalplay Canal 5 Dish Canal 5

¿Qué canal transmite TUDN EN VIVO, México vs. Serbia?

Quienes prefieran seguir la cobertura mediante televisión de paga también tendrán la opción de sintonizar TUDN, cadena que ofrecerá la transmisión del encuentro con previa, análisis y comentarios especializados. En Estados Unidos, la cobertura podría estar disponible mediante Univision, TUDN USA y ViX, sujeto a confirmación oficial de programación.

Canales de TUDN en operadores de México

Operador Canal Sky Canal 547 Izzi Canal 501 Megacable Canal 313 Totalplay Canal 503 Dish Canal 154

¿Cómo ver ViX EN VIVO, México vs. Serbia por streaming?

Los aficionados que deseen seguir el partido desde cualquier lugar podrán hacerlo mediante ViX, plataforma de streaming que cuenta con distintos eventos de la Selección Mexicana y competiciones internacionales dentro de su catálogo deportivo.

Opciones para ver México vs. Serbia online

Plataforma Disponibilidad ViX Streaming oficial Smart TV Compatible Android Compatible iPhone y iPad Compatible PC y Laptop Compatible

Dependiendo de la región, algunas transmisiones podrían requerir una suscripción activa para acceder al contenido completo.

¿A qué hora juega México vs. Serbia? Horarios por países

Países Horario Canales TV Streaming México 20:00 Canal 5, TUDN ViX Estados Unidos (ET) 22:00 Univision, TUDN* ViX* Estados Unidos (PT) 19:00 Univision, TUDN* ViX* Guatemala 20:00 — — Costa Rica 20:00 — — Colombia 21:00 — — Perú 21:00 — — Ecuador 21:00 — — Venezuela 22:00 — — Chile 22:00 — — Argentina 23:00 — — Uruguay 23:00 — — España 04:00 (viernes 5 de junio) — —

*Programación sujeta a confirmación oficial de TelevisaUnivision.

¿Dónde se jugará México vs. Serbia?

Toluca fue la ciudad elegida por la Federación Mexicana de Futbol para albergar la despedida oficial del Tri antes del Mundial. La altitud de la capital mexiquense y la tradición futbolística del Nemesio Díez convierten al recinto en un escenario ideal para una prueba de máxima exigencia.

Datos del Estadio Nemesio Díez

Información Detalle Estadio Nemesio Díez Dirección Av. Constituyentes Poniente 1000 Ciudad Toluca Estado Estado de México Código Postal 50080 País México Capacidad 30,000 espectadores aprox. Superficie Césped natural Inauguración 1954 Equipo local Deportivo Toluca Altitud 2,660 metros sobre el nivel del mar

¿Cómo llegar al Estadio Nemesio Díez?

Los asistentes podrán acceder al recinto mediante transporte público, taxis autorizados, aplicaciones de movilidad y estacionamientos privados ubicados en los alrededores del estadio. Debido a la alta demanda esperada para el encuentro, se recomienda llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones vehiculares en los accesos principales.

¿Qué clima se espera en Toluca para el partido?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos consultados en AccuWeather para la ciudad de Toluca, se espera una noche fresca con temperaturas cercanas a los 11 °C o 13 °C durante el desarrollo del amistoso entre México y Serbia. Las condiciones previstas son favorables para la práctica del fútbol, aunque la altitud de la ciudad podría influir en el desgaste físico de ambos equipos.

FAQ del partido México vs. Serbia

¿Qué canal transmite México vs. Serbia EN VIVO?

El amistoso será transmitido en México por Canal 5 y TUDN.

¿Dónde ver México vs. Serbia ONLINE?

La transmisión online estará disponible mediante ViX.

¿A qué hora juega México contra Serbia?

El partido comenzará a las 20:00 horas del Centro de México.

¿México jugará otro amistoso antes del Mundial 2026?

No. Serbia será el último rival del Tri antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántas personas caben en el Estadio Nemesio Díez?

El inmueble cuenta con capacidad aproximada para 30 mil espectadores.

¿Quién dirige a la Selección Mexicana?

Javier Aguirre encabeza el proyecto de México rumbo al Mundial 2026.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Serbia por amistoso al Mundial 2026

Dato Información Partido México vs. Serbia Fecha Jueves 4 de junio de 2026 Hora 20:00 horas (CDMX) TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX Estadio Nemesio Díez Ciudad Toluca, Estado de México

El amistoso frente a Serbia representa mucho más que un simple partido de preparación. Será la última fotografía competitiva de la Selección Mexicana antes de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con la presión de jugar en casa y la ilusión de millones de aficionados, el Tri afrontará en Toluca una noche que podría dejar pistas importantes sobre el equipo que buscará hacer historia en el torneo.