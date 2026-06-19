Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido de Paraguay vs. Turquía en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de canales de TV online y señales de televisión abiertas para EE.UU. y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten el partido de Paraguay vs. Turquía en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía completa de canales de TV online y señales de televisión abiertas para EE.UU. y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será escenario de la Jornada 2 de uno de los sectores más ajustados del Mundial de Fútbol 2026 cuando Paraguay y Turquía se enfrenten por el Grupo D. Con varios amonestados tras perder 4-1 ante Estados Unidos, la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro saldrá con todo por un triunfo, mientras que el combinado turco intentarán hacer lo propio para quitarse el sinsabor de la derrota 2-0 contra Australia en la jornada inaugural del certamen futbolístico. A continuación, te detallo la hora exacta de inicio y qué canal de TV y plataforma de streaming transmitirán el partido Paraguay vs. Turquía en vivo y en directo desde EE.UU., España y los principales países de Latinoamérica, según las programaciones oficiales.

San Francisco, Santa Clara (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Horarios y canales para ver en vivo el partido Turquía vs. Paraguay en Texas, California y Florida este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del grupo D del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. Imagen creada por Gemini.
San Francisco, Santa Clara (ESTADOS UNIDOS), 19/06/2026.- Horarios y canales para ver en vivo el partido Turquía vs. Paraguay en Texas, California y Florida este viernes 19 de junio por la Jornada 2 del grupo D del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. Imagen creada por Gemini.

¿Qué canales TV transmiten el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO GRATIS y ONLINE por el Mundial 2026?

Conoce los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa de Paraguay vs. Turquía hoy, viernes 19 de junio, por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

PaísTV abierta / cable principalesPlataformas online / streaming legales
ArgentinaDSports, Telefe DGO, Disney+, Paramount+
BoliviaTigo Sports, Entel TV, DSports DGO
Brasil(Cobertura habitual: Globo, SporTV – revisar guía local)Globoplay (según derechos locales)
ChileChilevisión, DSports DGO, Disney+, Paramount+
ColombiaDirecTV, DSports DGO, Disney+, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, El Canal del Fútbol, DSports DGO, Disney+, Paramount+
MéxicoTUDN, Canal 5, TV Azteca 7 ViX / ViX Premium
PerúAmérica TV, DSports América TVGO, DGO, Disney+, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, DSports DGO, Disney+, Paramount+
UruguayCanal 5, AUF TV, DSports DGO, Disney+, Paramount+
VenezuelaTeleven, DSports DGO, Disney+, Paramount+
CentroaméricaFOX, Tigo Sports Apps de operadores locales, plataformas FOX según país
Estados UnidosFOX Network, FS1, Telemundo, Universo Peacock, fuboTV, Tubi, apps FOX, plataforma Telemundo
EspañaLa 1 (TVE), La 2 Cat, RTVE, BarTV Mundial (M+) RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial

¿A qué hora juega Paraguay vs. Turquía hoy 18 de junio por Mundial 2026?

El partido Paraguay vs. Turquía se disputará el viernes 19 de junio desde las 11:00 p.m. ET / 5:00 a.m. del día siguiente (horario penisular de España) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+0:00 a.m. del día siguiente
BoliviaTiGo Sports y Entel TV11:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, DGO y Paramount+11:00 p.m.
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+10:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports9:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports, DGO y Paramount+10:00 p.m.
MéxicoViX9:00 p.m.
Estados UnidosFox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio11:00 p.m. ET
EspañaDAZN, DAZN Mundial y Movistar+5:00 a.m. del día siguiente
ParaguayGEN, Trece, POPU TV y Unicanal0:00 a.m. del día siguiente
PerúDIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 36010:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports, DGo, AUF y Paramount+0:00 a.m. del día siguiente
VenezuelaDIRECTV Sports, DGo e inter11:00 p.m.
Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

Dónde, cómo ver, hora y sede para el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Viernes, 19 de junio de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos)
  • Horario: 10:00 p.m. en Perú y Colombia / 5:00 a.m. del 20/06 en España / 0:00 a.m. del 20/06 en Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports y DGO (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), ViX (México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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