El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será escenario de la Jornada 2 de uno de los sectores más ajustados del Mundial de Fútbol 2026 cuando Paraguay y Turquía se enfrenten por el Grupo D. Con varios amonestados tras perder 4-1 ante Estados Unidos, la Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro saldrá con todo por un triunfo, mientras que el combinado turco intentarán hacer lo propio para quitarse el sinsabor de la derrota 2-0 contra Australia en la jornada inaugural del certamen futbolístico. A continuación, te detallo la hora exacta de inicio y qué canal de TV y plataforma de streaming transmitirán el partido Paraguay vs. Turquía en vivo y en directo desde EE.UU., España y los principales países de Latinoamérica, según las programaciones oficiales.
¿Qué canales TV transmiten el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO GRATIS y ONLINE por el Mundial 2026?
Conoce los canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa de Paraguay vs. Turquía hoy, viernes 19 de junio, por la Fecha 2 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
|País
|TV abierta / cable principales
|Plataformas online / streaming legales
|Argentina
|DSports, Telefe
|DGO, Disney+, Paramount+
|Bolivia
|Tigo Sports, Entel TV, DSports
|DGO
|Brasil
|(Cobertura habitual: Globo, SporTV – revisar guía local)
|Globoplay (según derechos locales)
|Chile
|Chilevisión, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Colombia
|DirecTV, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, El Canal del Fútbol, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|México
|TUDN, Canal 5, TV Azteca 7
|ViX / ViX Premium
|Perú
|América TV, DSports
|América TVGO, DGO, Disney+, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Uruguay
|Canal 5, AUF TV, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DSports
|DGO, Disney+, Paramount+
|Centroamérica
|FOX, Tigo Sports
|Apps de operadores locales, plataformas FOX según país
|Estados Unidos
|FOX Network, FS1, Telemundo, Universo
|Peacock, fuboTV, Tubi, apps FOX, plataforma Telemundo
|España
|La 1 (TVE), La 2 Cat, RTVE, BarTV Mundial (M+)
|RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial
¿A qué hora juega Paraguay vs. Turquía hoy 18 de junio por Mundial 2026?
El partido Paraguay vs. Turquía se disputará el viernes 19 de junio desde las 11:00 p.m. ET / 5:00 a.m. del día siguiente (horario penisular de España) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|0:00 a.m. del día siguiente
|Bolivia
|TiGo Sports y Entel TV
|11:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|11:00 p.m.
|Colombia
|Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
|10:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|9:00 p.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
|10:00 p.m.
|México
|ViX
|9:00 p.m.
|Estados Unidos
|Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|11:00 p.m. ET
|España
|DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
|5:00 a.m. del día siguiente
|Paraguay
|GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
|0:00 a.m. del día siguiente
|Perú
|DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360
|10:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports, DGo, AUF y Paramount+
|0:00 a.m. del día siguiente
|Venezuela
|DIRECTV Sports, DGo e inter
|11:00 p.m.
Dónde, cómo ver, hora y sede para el partido Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Viernes, 19 de junio de 2026
- Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos)
- Horario: 10:00 p.m. en Perú y Colombia / 5:00 a.m. del 20/06 en España / 0:00 a.m. del 20/06 en Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports y DGO (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), ViX (México)