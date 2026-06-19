Paraguay vuelve a la acción en el Mundial FIFA 2026 con un duelo clave frente a Turquía por la fase de grupos. La Albirroja buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda, mientras que el conjunto europeo intentará asegurar su avance a los dieciseisavos de final.
Los aficionados paraguayos estarán muy atentos a este encuentro, que podrá seguirse a través de Tigo Sports Paraguay, una de las principales señales con derechos de transmisión en el país. Si quieres saber cómo ver el partido EN VIVO por televisión o internet mediante Tigo Play, además de los horarios oficiales en distintos países, aquí te contamos todos los detalles.
¿Cómo ver Tigo Sports online por TV o por internet?
Tigo Sports ofrece cobertura completa del Mundial 2026 en Paraguay a través de sus plataformas oficiales, permitiendo seguir el partido desde distintos dispositivos.
Ver Tigo Sports por TV
- Canal Tigo Sports en operadores de cable en Paraguay
- Señal disponible en paquetes deportivos de televisión paga
- Transmisión en alta definición con previa y análisis del partido
Ver Tigo Play EN VIVO por internet
- Acceso a través de la plataforma Tigo Play
- Disponible en navegador web y aplicación móvil
- Compatible con celulares, tablets, Smart TV y computadoras
- Requiere suscripción activa a Tigo Sports o servicio habilitado
Además del partido en vivo, la señal incluye previa, análisis táctico, alineaciones oficiales y reacciones posteriores al encuentro.
Horarios de Paraguay vs. Turquía por país
El partido entre Paraguay y Turquía se disputará el viernes 19 de junio de 2026.
|País
|Hora
|Paraguay
|11:00 p. m.
|Argentina
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Uruguay
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Chile
|11:00 p. m.
|Brasil
|12:00 a. m. (20 de junio)
|Bolivia
|11:00 p. m.
|Venezuela
|11:00 p. m.
|Perú
|10:00 p. m.
|Colombia
|10:00 p. m.
|Ecuador
|10:00 p. m.
|Panamá
|10:00 p. m.
|México
|9:00 p. m.
|Costa Rica
|9:00 p. m.
|Guatemala
|9:00 p. m.
|Honduras
|9:00 p. m.
|El Salvador
|9:00 p. m.
|Nicaragua
|9:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|11:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|10:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|9:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|8:00 p. m.
|España
|5:00 a. m. (20 de junio)
|Turquía
|6:00 a. m. (20 de junio)