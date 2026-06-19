Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial FIFA 2026: revisa dónde ver el partido por Tigo Sports, cómo seguirlo online por Tigo Play y consulta los horarios actualizados por país. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial FIFA 2026: revisa dónde ver el partido por Tigo Sports, cómo seguirlo online por Tigo Play y consulta los horarios actualizados por país. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Paraguay vuelve a la acción en el Mundial FIFA 2026 con un duelo clave frente a Turquía por la fase de grupos. La Albirroja buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda, mientras que el conjunto europeo intentará asegurar su avance a los dieciseisavos de final.

Los aficionados paraguayos estarán muy atentos a este encuentro, que podrá seguirse a través de Tigo Sports Paraguay, una de las principales señales con derechos de transmisión en el país. Si quieres saber cómo ver el partido EN VIVO por televisión o internet mediante Tigo Play, además de los horarios oficiales en distintos países, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo ver Tigo Sports online por TV o por internet?

Tigo Sports ofrece cobertura completa del Mundial 2026 en Paraguay a través de sus plataformas oficiales, permitiendo seguir el partido desde distintos dispositivos.

Ver Tigo Sports por TV

  • Canal Tigo Sports en operadores de cable en Paraguay
  • Señal disponible en paquetes deportivos de televisión paga
  • Transmisión en alta definición con previa y análisis del partido

Ver Tigo Play EN VIVO por internet

  • Acceso a través de la plataforma Tigo Play
  • Disponible en navegador web y aplicación móvil
  • Compatible con celulares, tablets, Smart TV y computadoras
  • Requiere suscripción activa a Tigo Sports o servicio habilitado

Además del partido en vivo, la señal incluye previa, análisis táctico, alineaciones oficiales y reacciones posteriores al encuentro.

Horarios de Paraguay vs. Turquía por país

El partido entre Paraguay y Turquía se disputará el viernes 19 de junio de 2026.

PaísHora
Paraguay11:00 p. m.
Argentina12:00 a. m. (20 de junio)
Uruguay12:00 a. m. (20 de junio)
Chile11:00 p. m.
Brasil12:00 a. m. (20 de junio)
Bolivia11:00 p. m.
Venezuela11:00 p. m.
Perú10:00 p. m.
Colombia10:00 p. m.
Ecuador10:00 p. m.
Panamá10:00 p. m.
México9:00 p. m.
Costa Rica9:00 p. m.
Guatemala9:00 p. m.
Honduras9:00 p. m.
El Salvador9:00 p. m.
Nicaragua9:00 p. m.
Estados Unidos (ET)11:00 p. m.
Estados Unidos (CT)10:00 p. m.
Estados Unidos (MT)9:00 p. m.
Estados Unidos (PT)8:00 p. m.
España5:00 a. m. (20 de junio)
Turquía6:00 a. m. (20 de junio)

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