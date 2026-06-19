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GEN EN VIVO por Internet — dónde ver partido Paraguay vs. Turquía por TV abierta y Canal 12 Online
Partido clave para dos selecciones que arrancaron con derrota en el Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 19 de junio, no te pierdas el partido de Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el canal 12 de GEN en señal abierta, a partir de las 12:00 a.m. de Asunción. La selección paraguaya necesita sí o sí de un triunfo si no quiere quedarse fuera del certamen y va por los 3 puntos ante un conjunto turco que no se guardará nada en este encuentro.
¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?
GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Turquía por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.
Canales nacionales de GEN
Operador
Canal
Tigo TV
Canal 12 SD / 612 HD
Tigo DTH
Canal 12 SD
Personal TV
Canal 12 SD
Flow
Canal 12 HD
Claro DTH
Canal 16 HD
Claro IPTV
Canal 16 HD
Copaco IPTV
Canal 8 HD
Alto Paraná
Ciudad
Operador
Canal
Minga Guazú
TV2 S.A.
Canal 62
Santa Rita
Cable Santa Rita
Canal 53 analógico / 11 digital
Hernandarias
TV H S.A.
Canal 76 digital
Juan León Mallorquín
Kaarendy
Canal 10
Hernandarias
K.T.C Multimedia
Canal 33
Amambay
Ciudad
Operador
Canal
Pedro Juan Caballero
Frontera Multicanal TV Cable
Canal 16
Pedro Juan Caballero
Gosi TV Cable
Canal 26
Caaguazú
Ciudad
Operador
Canal
Caaguazú
Cable Color Caaguazú
Canal 57
Coronel Oviedo
TV Max Cable
Canal 53
J.E. Estigarribia
Satelital Cablevisión
Canal 43
Santa Rosa del Mbutuy
TV Única Mbutuy
Canal 15
Caaguazú
TV Cable S.A.
Canal 21
Caaguazú
Talmec Caaguazú
Canal 42
Caazapá
Ciudad
Operador
Canal
San Juan Nepomuceno
Punto Master
Canal 5
Caazapá
CVC Imagen y Color
Canal 16
Yuty
Ita Karu
Canal 3
Central
Ciudad
Operador
Canal
Itá
Inter Cable Itá
Canal 40 analógico / 18 digital
Concepción
Ciudad
Operador
Canal
Concepción
Norte Cable Visión
Canal 2 analógico / 606 digital
Yby Yaú
Cable Visión de Yby Yaú
Canal 18
Loreto
Loreto Cable Visión
Canal 7
Belén
Belén Cable Visión
Canal 9
Arroyito
Arroyito Cable Visión ACV
Canal 15
Horqueta
Horqueta Cable Visión
Canal 12
Vallemí
Cable Visión Vallemí
Canal 11
Argentina
Ciudad
Operador
Canal
Resistencia (Chaco)
Gigared
Canal 33.6
Corrientes
Gigared
Canal 33.6
Posadas (Misiones)
Gigared
Canal 33.6
¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Turquía?
Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.
Dispositivos compatibles
Android
iPhone
iPad
Tablets Android
Smart TV Samsung
Smart TV LG
Android TV
Google TV
Chromecast
Apple TV
Computadoras Windows y Mac
Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Turquía por el Mundial de Fútbol 2026
Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
Partido: Paraguay vs. Turquía por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026
Hora: 12:00 a.m. Asunción
Canal TV: GEN
Streaming: GEN Sitio web oficial
Estadio: Levi’s Stadium de San Francisco, California, Estados Unidos
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