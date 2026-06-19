Señal de GEN (Canal 12) para ver la transmisión de Paraguay vs. Turquía en vivo y en directo, este viernes 19 de junio, por la Jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de GEN (Canal 12) para ver la transmisión de Paraguay vs. Turquía en vivo y en directo, este viernes 19 de junio, por la Jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Partido clave para dos selecciones que arrancaron con derrota en el Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 19 de junio, no te pierdas el partido de Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el canal 12 de GEN en señal abierta, a partir de las 12:00 a.m. de Asunción. La selección paraguaya necesita sí o sí de un triunfo si no quiere quedarse fuera del certamen y va por los 3 puntos ante un conjunto turco que no se guardará nada en este encuentro.

Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Paraguay vs. Turquía por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Turquía por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

Alto Paraná

CiudadOperadorCanal
Minga GuazúTV2 S.A.Canal 62
Santa RitaCable Santa RitaCanal 53 analógico / 11 digital
HernandariasTV H S.A.Canal 76 digital
Juan León MallorquínKaarendyCanal 10
HernandariasK.T.C MultimediaCanal 33

Amambay

CiudadOperadorCanal
Pedro Juan CaballeroFrontera Multicanal TV CableCanal 16
Pedro Juan CaballeroGosi TV CableCanal 26

Caaguazú

CiudadOperadorCanal
CaaguazúCable Color CaaguazúCanal 57
Coronel OviedoTV Max CableCanal 53
J.E. EstigarribiaSatelital CablevisiónCanal 43
Santa Rosa del MbutuyTV Única MbutuyCanal 15
CaaguazúTV Cable S.A.Canal 21
CaaguazúTalmec CaaguazúCanal 42

Caazapá

CiudadOperadorCanal
San Juan NepomucenoPunto MasterCanal 5
CaazapáCVC Imagen y ColorCanal 16
YutyIta KaruCanal 3

Central

CiudadOperadorCanal
ItáInter Cable ItáCanal 40 analógico / 18 digital

Concepción

CiudadOperadorCanal
ConcepciónNorte Cable VisiónCanal 2 analógico / 606 digital
Yby YaúCable Visión de Yby YaúCanal 18
LoretoLoreto Cable VisiónCanal 7
BelénBelén Cable VisiónCanal 9
ArroyitoArroyito Cable Visión ACVCanal 15
HorquetaHorqueta Cable VisiónCanal 12
VallemíCable Visión VallemíCanal 11

Argentina

CiudadOperadorCanal
Resistencia (Chaco)GigaredCanal 33.6
CorrientesGigaredCanal 33.6
Posadas (Misiones)GigaredCanal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Turquía?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Turquía por el Mundial de Fútbol 2026

  • Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
  • Partido: Paraguay vs. Turquía por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 12:00 a.m. Asunción
  • Canal TV: GEN
  • Streaming: GEN Sitio web oficial
  • Estadio: Levi’s Stadium de San Francisco, California, Estados Unidos
SOBRE EL AUTOR

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