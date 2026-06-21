Uruguay se enfrenta a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami el domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, a partir de las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (MEX). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y señal online? A continuación, te comparto los horarios por país, cuáles son los canales de televisión por señal abierta y streaming disponibles de manera legal para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.
Uruguay buscará consolidar su candidatura en el Grupo H del Mundial 2026 cuando choque ante Cabo Verde en el imponente Hard Rock Stadium de Miami este domingo 21 de junio, en un duelo clave por la segunda fecha que promete tribunas repletas y máxima tensión competitiva.
¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO ONLINE por TV y Streaming Online?
Conoce los horarios por país para ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde en vivo y en directo este domingo 21 de junio, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium, Miami.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Uruguay
|Montevideo
|19:00
|Argentina
|Buenos Aires
|19:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia
|19:00
|Chile
|Santiago
|18:00
|Colombia
|Bogotá
|17:00
|Perú
|Lima
|17:00
|Ecuador
|Quito
|17:00
|México (CDMX)
|Ciudad de México
|16:00 aprox.
|Estados Unidos
|Miami
|22:00
|Estados Unidos
|Nueva York
|22:00
|España
|Madrid
|03:00 (lunes 22)
|Portugal
|Lisboa
|02:00 (lunes 22)
|Francia
|París
|03:00 (lunes 22)
|Alemania
|Berlín
|03:00 (lunes 22)
|Italia
|Roma
|03:00 (lunes 22)
|Reino Unido
|Londres
|02:00 (lunes 22)
¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO por TV y Streaming Online?
Te dejo las dos tablas que pediste: primero, canales de TV y plataformas de streaming por país para ver Uruguay vs. Cabo Verde este domingo 21 de junio.
|País / Región
|Canales de TV principales
|Plataformas de streaming / OTT
|Uruguay
|Canal 5 (TV abierta), DSports, Disney+ (señal lineal donde aplique)
|Antel TV (gratis con señal de Canal 5), DGO, Paramount+, Disney+ Premium
|Argentina
|DSports (DIRECTV), señales asociadas de TV paga
|DGO, Paramount+ (acuerdo con DSports)
|Chile
|DSports (DIRECTV), TV de pago con paquete Mundial
|DGO, Paramount+
|Colombia
|DSports (DIRECTV), operadores de TV paga con DSports
|DGO, Paramount+
|Perú
|DSports (DIRECTV), operadores de cable con DSports
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DSports (DIRECTV), TV paga con DSports
|DGO, Paramount+
|Brasil
|Cadenas nacionales con derechos del Mundial (Globo/SporTV u homólogas, según paquete oficial del torneo)
espn+1
|Globoplay / plataformas asociadas al paquete del Mundial en Brasil (según contrato)
|Estados Unidos
|FOX Sports, FOX One, FS1, Telemundo (TV)
|FOX Sports App, Peacock (vía Telemundo), plataformas digitales de FOX
|México
|Cadenas nacionales con derechos (Televisa/TV Azteca) y Fox Sports para el Mundial 2026, según paquete oficial
tudn+1
|ViX, apps propias de los canales (ViX, Star+, etc., según contrato)
|España
|DAZN Mundial (Mediapro), La 1/RTVE para partidos seleccionados del Mundial
|DAZN, RTVE Play (si incluye este partido dentro de su paquete)
dazn+1
|Portugal
|Canales nacionales con derechos de la Copa del Mundo (RTP/SIC/TVI o equivalente según paquete 2026)
|Apps oficiales de dichas cadenas y plataformas OTT locales
espn+1
|Francia
|Cadenas nacionales con derechos (TF1, M6 o canales de pago)
|Plataformas propias (MYTF1, 6play, etc.)
|Reino Unido
|BBC, ITV u operador de pago con derechos (según paquete oficial del Mundial 2026)
|BBC iPlayer, ITVX, apps de operador de pago (Sky/BT)
espn+1
|Alemania
|ARD, ZDF y/o canales de pago con derechos del Mundial
|Mediatek ARD/ZDF, OTT del operador de pago
|Italia
|RAI y/o Sky Italia según reparto de derechos
|RAIPlay, Sky Go / NOW TV (según contrato)
Alineación probable de Uruguay vs Cabo Verde
- Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur, Valverde, Araújo, Canobbio y Fede Viñas. Entrenador: Marcelo Bielsa
- Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral; Pina, Duarte; Monteiro, Mendes, Cabral y Rocha. Entrenador: Bubista