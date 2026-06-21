Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver online el partido Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO HOY 21 de junio por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver online el partido Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO HOY 21 de junio por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Uruguay se enfrenta a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami el domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, a partir de las 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/PER/ECU) y 16:00 (MEX). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y señal online? A continuación, te comparto los horarios por país, cuáles son los canales de televisión por señal abierta y streaming disponibles de manera legal para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

Uruguay buscará consolidar su candidatura en el Grupo H del Mundial 2026 cuando choque ante Cabo Verde en el imponente Hard Rock Stadium de Miami este domingo 21 de junio, en un duelo clave por la segunda fecha que promete tribunas repletas y máxima tensión competitiva.

DIRECTV Sports EN VIVO y DGO Online transmiten el partido Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
DIRECTV Sports EN VIVO y DGO Online transmiten el partido Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO ONLINE por TV y Streaming Online?

Conoce los horarios por país para ver el partido Uruguay vs. Cabo Verde en vivo y en directo este domingo 21 de junio, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium, Miami.

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
UruguayMontevideo19:00
ArgentinaBuenos Aires19:00
Brasil (Brasilia)Brasilia19:00
ChileSantiago18:00
ColombiaBogotá17:00
PerúLima17:00
EcuadorQuito17:00
México (CDMX)Ciudad de México16:00 aprox.
Estados UnidosMiami22:00
Estados UnidosNueva York22:00
EspañaMadrid03:00 (lunes 22)
PortugalLisboa02:00 (lunes 22)
FranciaParís03:00 (lunes 22)
AlemaniaBerlín03:00 (lunes 22)
ItaliaRoma03:00 (lunes 22)
Reino UnidoLondres02:00 (lunes 22)

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO por TV y Streaming Online?

Te dejo las dos tablas que pediste: primero, canales de TV y plataformas de streaming por país para ver Uruguay vs. Cabo Verde este domingo 21 de junio.

País / RegiónCanales de TV principalesPlataformas de streaming / OTT
UruguayCanal 5 (TV abierta), DSports, Disney+ (señal lineal donde aplique) Antel TV (gratis con señal de Canal 5), DGO, Paramount+, Disney+ Premium
ArgentinaDSports (DIRECTV), señales asociadas de TV paga DGO, Paramount+ (acuerdo con DSports)
ChileDSports (DIRECTV), TV de pago con paquete Mundial DGO, Paramount+
ColombiaDSports (DIRECTV), operadores de TV paga con DSports DGO, Paramount+
PerúDSports (DIRECTV), operadores de cable con DSports DGO, Paramount+
EcuadorDSports (DIRECTV), TV paga con DSports DGO, Paramount+
BrasilCadenas nacionales con derechos del Mundial (Globo/SporTV u homólogas, según paquete oficial del torneo)
espn+1		Globoplay / plataformas asociadas al paquete del Mundial en Brasil (según contrato)
Estados UnidosFOX Sports, FOX One, FS1, Telemundo (TV) FOX Sports App, Peacock (vía Telemundo), plataformas digitales de FOX
MéxicoCadenas nacionales con derechos (Televisa/TV Azteca) y Fox Sports para el Mundial 2026, según paquete oficial
tudn+1		ViX, apps propias de los canales (ViX, Star+, etc., según contrato)
EspañaDAZN Mundial (Mediapro), La 1/RTVE para partidos seleccionados del Mundial DAZN, RTVE Play (si incluye este partido dentro de su paquete)
dazn+1
PortugalCanales nacionales con derechos de la Copa del Mundo (RTP/SIC/TVI o equivalente según paquete 2026) Apps oficiales de dichas cadenas y plataformas OTT locales
espn+1
FranciaCadenas nacionales con derechos (TF1, M6 o canales de pago) Plataformas propias (MYTF1, 6play, etc.)
Reino UnidoBBC, ITV u operador de pago con derechos (según paquete oficial del Mundial 2026) BBC iPlayer, ITVX, apps de operador de pago (Sky/BT)
espn+1
AlemaniaARD, ZDF y/o canales de pago con derechos del Mundial Mediatek ARD/ZDF, OTT del operador de pago
ItaliaRAI y/o Sky Italia según reparto de derechos RAIPlay, Sky Go / NOW TV (según contrato)

Alineación probable de Uruguay vs Cabo Verde

  • Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentancur, Valverde, Araújo, Canobbio y Fede Viñas. Entrenador: Marcelo Bielsa
  • Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral; Pina, Duarte; Monteiro, Mendes, Cabral y Rocha. Entrenador: Bubista
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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