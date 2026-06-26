Uruguay y España protagonizan en Guadalajara uno de los choques más esperados de la fase de grupos del Copa Mundial 2026, un duelo directo por la clasificación en el exigente grupo H en el Estadio Chivas este viernes 26 de junio, desde las 18:00 horas del centro de México, 21:00 en Montevideo y 2:00 de la madrugada del sábado 27 en España . Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde España, puedes hacerlo a través de la señal oficial de DAZN Mundial, solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Uruguay vs España por TV y streaming online?

Ciudad Hora del partido (28 de junio) Canal / Plataforma en DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 2:00 am DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 2:00 am DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 2:00 am DAZN Mundial DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 2:00 am DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 2:00 am DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 2:00 am DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 2:00 am DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 2:00 am DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 2:00 am DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 2:00 am DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Uruguay vs España?

Si quieres ver en directo el partido Uruguay vs. España, que se realizará este domingo 28 de junio desde las 2:00 horas por la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde España, la señal oficial de pago corre a cargo de DAZN, que distribuye en exclusiva el canal de Grup Mediapro con los 104 partidos del torneo en territorio español, según ha confirmado la propia plataforma en su guía del Mundial.

El partido es válido por la segunda jornada del grupo I y se realizará a las 11:00 p.m. (hora peninsular). Se seguirá por streaming online a través de la app y la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

DAZN Mundial precio en España

Para que puedas ver EN DIRECTO todos los partidos del Mundial 2026 en España, tienes que pagar 19,99 euros mediante un pago único .

Con ese pago vas a contratar el paquete especial por la Copa del Mundo . Es importante señalar que tu suscripción tiene que estar activa en cualquiera de los planes estándar de DAZN.

Ojo, existen algunas excepciones donde el torneo está incluido sin coste adicional:

Si tienes el plan Premium: El Mundial viene incluido sin pagar extra.

Planes anuales con pago por adelantado: Si eres suscriptor de los planes de Fútbol, Motor, Baloncesto o Esencial en su modalidad anual con pago único, no tendrás que abonar los 19,99 euros adicionales.