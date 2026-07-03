Los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto, dos selecciones que buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo. El encuentro promete emociones de principio a fin, ya que ambos equipos llegan con la ilusión de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
Si te encuentras en México, Estados Unidos o cualquier otro país de Latinoamérica, aquí podrás conocer a qué hora comienza el partido, además de los canales de TV y plataformas de streaming donde será transmitido EN VIVO. Sigue leyendo para no perderte ningún detalle del compromiso.
¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?
El partido entre Australia y Egipto se jugará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas. Revisa los horarios en México, EE. UU. y otros países:
|País
|Hora
|México (CDMX)
|12:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|1:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|12:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|11:00 a. m.
|Perú
|1:00 p. m.
|Colombia
|1:00 p. m.
|Ecuador
|1:00 p. m.
|Chile
|2:00 p. m.
|Bolivia
|2:00 p. m.
|Venezuela
|2:00 p. m.
|Paraguay
|2:00 p. m.
|Argentina
|3:00 p. m.
|Uruguay
|3:00 p. m.
|Brasil
|3:00 p. m.
|España
|8:00 p. m.
|Australia (AEST)
|4:00 a. m. del sábado 4 de julio
¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO?
La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.
|País
|Canal de TV y streaming
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
|México
|ViX Premium
|Colombia
|DIRECTV y DGO
|Perú
|DIRECTV y DGO
|Chile
|DIRECTV y DGO
|Argentina
|DIRECTV y DGO
|Uruguay
|DIRECTV y DGO
|Ecuador
|DIRECTV y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Paraguay
|Tigo Sports
|Venezuela
|DIRECTV y DGO
|Costa Rica
|Fox Plus
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports
|El Salvador
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Tigo Sports
|Panamá
|Tigo Sports
|República Dominicana
|CDN Deportes