El partido entre Australia y Egipto se jugará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
El partido entre Australia y Egipto se jugará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

Los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 continúan con un atractivo enfrentamiento entre Australia y Egipto, dos selecciones que buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo. El encuentro promete emociones de principio a fin, ya que ambos equipos llegan con la ilusión de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Si te encuentras en México, Estados Unidos o cualquier otro país de Latinoamérica, aquí podrás conocer a qué hora comienza el partido, además de los canales de TV y plataformas de streaming donde será transmitido EN VIVO. Sigue leyendo para no perderte ningún detalle del compromiso.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto hoy?

El partido entre Australia y Egipto se jugará este viernes 3 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas. Revisa los horarios en México, EE. UU. y otros países:

PaísHora
México (CDMX)12:00 p. m.
Estados Unidos (ET)2:00 p. m.
Estados Unidos (CT)1:00 p. m.
Estados Unidos (MT)12:00 p. m.
Estados Unidos (PT)11:00 a. m.
Perú1:00 p. m.
Colombia1:00 p. m.
Ecuador1:00 p. m.
Chile2:00 p. m.
Bolivia2:00 p. m.
Venezuela2:00 p. m.
Paraguay2:00 p. m.
Argentina3:00 p. m.
Uruguay3:00 p. m.
Brasil3:00 p. m.
España8:00 p. m.
Australia (AEST)4:00 a. m. del sábado 4 de julio

¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO?

La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.

PaísCanal de TV y streaming
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
MéxicoViX Premium
ColombiaDIRECTV y DGO
PerúDIRECTV y DGO
ChileDIRECTV y DGO
ArgentinaDIRECTV y DGO
UruguayDIRECTV y DGO
EcuadorDIRECTV y DGO
BoliviaTigo Sports
ParaguayTigo Sports
VenezuelaDIRECTV y DGO
Costa RicaFox Plus
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports
El SalvadorTigo Sports
NicaraguaTigo Sports
PanamáTigo Sports
República DominicanaCDN Deportes

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