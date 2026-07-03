Los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 continúan con un duelo que promete grandes emociones. Este viernes 3 de julio, Australia y Egipto se enfrentan por un boleto a los octavos de final, en un compromiso donde ambas selecciones buscarán imponer su estilo para mantenerse con vida en el torneo.
Si quieres seguir el partido desde cualquier lugar, Tigo Sports será una de las principales opciones para verlo en varios países de Centroamérica. A continuación, te contamos cómo acceder a la transmisión por televisión o Internet mediante Tigo Play, además de los horarios confirmados del encuentro en diferentes regiones.
¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO y Tigo Play Online para el Australia vs. Egipto?
Los usuarios de Tigo podrán disfrutar del partido entre Australia y Egipto a través de Tigo Sports, tanto en televisión como por streaming mediante Tigo Play o la aplicación oficial de Tigo Sports, según la disponibilidad de cada país.
Opciones para ver Tigo Sports
- Por TV: Sintoniza el canal Tigo Sports si eres cliente del servicio de televisión de Tigo.
- Tigo Play: Accede desde una computadora ingresando con tu cuenta de cliente Tigo.
- Aplicación Tigo Play: Disponible para celulares y tablets con Android e iOS.
- Smart TV: En algunos mercados, Tigo Play es compatible con televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles.
¿En qué países está disponible Tigo Sports?
La señal de Tigo Sports y sus plataformas digitales operan, dependiendo de los derechos de transmisión, en varios mercados de Latinoamérica, entre ellos:
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Costa Rica
- Panamá
- Bolivia
- Paraguay
En varios de estos países, Tigo Sports ofrece una amplia cobertura del Mundial 2026 y transmite el partido entre Australia y Egipto mediante su señal de TV y servicios digitales.
¿A qué hora juega Australia vs. Egipto?
El partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará el viernes 3 de julio. Estos son los horarios en distintos países:
|País
|Hora
|México
|12:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|2:00 p. m.
|Estados Unidos (CT)
|1:00 p. m.
|Estados Unidos (MT)
|12:00 p. m.
|Estados Unidos (PT)
|11:00 a. m.
|Guatemala
|12:00 p. m.
|Honduras
|12:00 p. m.
|El Salvador
|12:00 p. m.
|Costa Rica
|12:00 p. m.
|Panamá
|1:00 p. m.
|Colombia
|1:00 p. m.
|Ecuador
|1:00 p. m.
|Perú
|1:00 p. m.
|Bolivia
|2:00 p. m.
|Venezuela
|2:00 p. m.
|Chile
|2:00 p. m.
|Paraguay
|2:00 p. m.
|Argentina
|3:00 p. m.
|Uruguay
|3:00 p. m.
|España
|8:00 p. m.
¿Qué canal transmite Australia vs. Egipto EN VIVO?
La transmisión del Mundial 2026 varía según el país. Estas son las principales señales de televisión y plataformas digitales donde podrás seguir el encuentro.
|País
|Canal de TV y streaming
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
|México
|ViX Premium
|Colombia
|DIRECTV y DGO
|Perú
|DIRECTV y DGO
|Chile
|DIRECTV y DGO
|Argentina
|DIRECTV y DGO
|Uruguay
|DIRECTV y DGO
|Ecuador
|DIRECTV y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Paraguay
|Tigo Sports
|Venezuela
|DIRECTV y DGO
|Costa Rica
|Fox Plus
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports
|El Salvador
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Tigo Sports
|Panamá
|Tigo Sports
|República Dominicana
|CDN Deportes