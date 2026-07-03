Australia y Egipto se enfrentan en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), en un duelo avalado por el calendario oficial de la FIFA y la organización local del torneo. El partido de dieciseisavos de Final está programado para las 14:00 horas ET / 11:00 PT, un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Australia vs. Egipto en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

Los Socceroos de Tony Popovic aseguraron su clasificación a esta instancia como segundos del Grupo D con una victoria (2-0 ante Turquía), una derrota (2-0 frente a Estados Unidos) y un empate (0-0 ante Paraguay). Por su parte, los Faraones dirigidos por Hossam Hassan avanzaron como segundos del Grupo G tras empatar 1-1 con Bélgica, un histórico triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda y cerrar con un 1-1 ante Irán.

Las selecciones de Australia y Egipto protagonizan un intenso choque por el Mundial 2026. Acceda a la señal de TiGo Sports en vivo para conocer cómo seguir todas las acciones de este partido a través de la aplicación TiGo Play. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Las selecciones de Australia y Egipto protagonizan un intenso choque por el Mundial 2026. Acceda a la señal de TiGo Sports en vivo para conocer cómo seguir todas las acciones de este partido a través de la aplicación TiGo Play. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver el partido Australia — Egipto EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Australia vs. Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.

En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Australia vs. Egipto con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.

País / RegiónTV con derechos del Mundial 2026Streaming oficial / apps
PerúDIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite). DGO (app de DIRECTV) y Paramount+.
ColombiaDIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+.
EcuadorDIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+.
ChileDIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+.
ArgentinaDIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+.
UruguayDIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+.
ParaguayDIRECTV (con señal DSPORTS regional). DGO y Paramount+.
VenezuelaDIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible. DGO y Paramount+.
MéxicoViX Premium (derechos exclusivos de este partido). ViX Premium (online y app).
EspañaDIRECTV no aplica; señal local con derechos FIFA (no especificada en fuentes). Plataforma oficial de la cadena local (no detallada).
Estados Unidos (hispano)Cadenas con derechos FIFA 2026 no detalladas en la nota (ej. networks locales). ViX en mercados donde tenga derechos, más apps de cadenas locales.
Centroamérica (Méx. referencia hora)Cadenas regionales con derechos FIFA; DIRECTV donde opere. ViX y apps de cableoperadores con derechos.
BrasilSeñal local con derechos (Globo/TV cerrada, no especificada en las notas). App oficial de la señal local con derechos.
JapónTV japonesa con derechos del Mundial 2026 (no especificada). Plataformas de la TV japonesa con derechos.
Global (legal online)Depende de operador con derechos de cada país. Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).

¿A qué hora juega Australia — Egipto EN VIVO HOY 29 de junio por 16vos de final?

El Australia vs. Egipto del Mundial 2026 se jugará el viernes 3 de julio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del sábado 4. En México el partido comenzará a las 12:00 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 1:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 3:00 p. m.

En España el choque está previsto para las 20:00 horas, y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Arlington (AT&T Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Australia vs. Egipto por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partido Australia vs Egipto
España8:00 p. m. / 20:00.
Argentina3:00 p. m. / 15:00.
Paraguay3:00 p. m. / 15:00.
Uruguay3:00 p. m. / 15:00.
Brasil3:00 p. m. / 15:00. (zona principal).
Chile2:00 p. m. / 14:00.
Bolivia2:00 p. m. / 14:00.
Venezuela2:00 p. m. / 14:00.
Puerto Rico2:00 p. m. / 14:00.
República Dominicana2:00 p. m. / 14:00.
Colombia1:00 p. m. / 13:00.
Perú1:00 p. m. / 13:00.
Ecuador1:00 p. m. / 13:00.
Panamá1:00 p. m. / 13:00.
México (tiempo del centro)12:00 p. m. / 12:00.
Guatemala12:00 p. m. / 12:00.
Nicaragua12:00 p. m. / 12:00.
Costa Rica12:00 p. m. / 12:00.
El Salvador12:00 p. m. / 12:00.
Honduras12:00 p. m. / 12:00.
Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington)2:00 p. m. / 14:00.
Estados Unidos – Hora del Centro1:00 p. m. / 13:00.
Estados Unidos – Hora de la Montaña12:00 p. m. / 12:00.
Estados Unidos – Hora del Pacífico11:00 a. m. / 11:00.
Japón1:00 a. m. del sábado 4
Otros países con huso similar a España8:00 p. m. / 20:00.
Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Últimos 5 partidos de Australia y Egipto

SelecciónFechaRivalMarcador
Australia25/06/26ParaguayAustralia 0–0 Paraguay
Australia19/06/26Estados UnidosEstados Unidos 2–0 Australia
Australia13/06/26TurquíaAustralia 2-0 Turquía
Australia06/06/26SuizaAustralia 1–1 Suiza
Australia31/05/26MéxicoMéxico 1–0 Australia
Egipto25/06/26IránEgipto 1–1 Irán
Egipto20/06/26Nueva ZelandaEgipto 3–1 Nueva Zelanda
Egipto14/06/26BélgicaEgipto 1–1 Bélgica
Egipto31/05/26Burkina FasoEgipto 2–1 Burkina Faso
Egipto31/03/26CroaciaCroacia 4–2 Egipto

Alineaciones posibles de Australia y Egipto para los 16vos de final

Posible alineación de Australia (3-4-2-1): Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda.

Posible alineación de Egipto (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya; Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush; Mostafa Ziko.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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