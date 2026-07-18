Este sábado 18 de julio hay un partido que promete muchas emociones. Estoy hablando del Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Miami. Para que no te pierdas el duelo, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Francia vs. Inglaterra en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 este sábado 18 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 5:00 pm
- Estados Unidos (CT): 4:00 pm
- Estados Unidos (MT): 3:00 pm
- Estados Unidos (PT): 2:00 pm
- España: 11:00 pm
- México (CDMX): 3:00 pm
- Puerto Rico: 5:00 pm
- República Dominicana: 5:00 pm
- Panamá: 4:00 pm
- Costa Rica: 3:00 pm
- El Salvador: 3:00 pm
- Guatemala: 3:00 pm
- Honduras: 3:00 pm
- Nicaragua: 3:00 pm
- Argentina: 6:00 pm
- Brasil (Brasilia): 6:00 pm
- Uruguay: 6:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 6:00 pm
- Bolivia: 5:00 pm
- Venezuela: 5:00 pm
- Ecuador: 4:00 pm
- Perú: 4:00 pm
- Colombia: 4:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Francia vs. Inglaterra?
Este sábado 18 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+, FOX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua