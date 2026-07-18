Francia juega contra Inglaterra hoy por el tercer lugar del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium (Estadio de Miami), Florida, Estados Unidos, a las 2:00 p. m. (PT), 3:00 p.m. (MT), 4:00 p.m. CT y 5:00 (ET). Ambos equipos llegaron con grandes expectativas a la Copa del Mundo, pero en las semifinales fueron superados tácticamente por sus rivales. Ahora, buscarán despedirse del campeonato con un triunfo.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, además de varias plataformas de streaming.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026. Estas son algunas de las mejores opciones para seguir el partido entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Inglaterra contra Francia.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Precios de Peacock en Estados Unidos

Peacock Select: $7.99 al mes o $79.99 al año.

Peacock Premium: $10.99 al mes o $109.99 al año.

Peacock Premium Plus: $16.99 al mes o $169.99 al año

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

Partido: Francia vs. Inglaterra

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Tercer lugar

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Hora: 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT

Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Estadio: Hard Rock Stadium

Ciudad: Miami, Florida

Capacidad: 65,326

El encuentro entre Inglaterra y Francia se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium (Miami Stadium). Ambos equipos llegan golpeados anímicamente tras perder en las semifinales. Mbappé tiene la oportunidad para superar a Messi y llevarse la Bota de Oro.

La transmisión oficial para Estados Unidos estará disponible mediante Telemundo Deportes EN VIVO, señal abierta de Telemundo y streaming por Peacock, además de otras plataformas compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras. La cadena estadounidense posee los derechos de transmisión en español de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público hispano.