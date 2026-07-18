El Mundial entra a sus partidos finales y es momento de conocer a la selección que ingresará al podio en el tercer puesto. Este sábado 18 de julio, sigue la transmisión del Canal 5 de Televisa para ver el partido de Inglaterra vs. Francia en señal abierta, desde las 15:00 horas CDMX, por la definición del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Inglaterra viene de caer por 2-1 ante Argentina y Francia cayó 2-0 contra España, razón por la que deben jugar este partido desde el Hard Rock Stadium de Miami.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026?
El partido entre México vs. Inglaterra se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el encuentro desde tu proveedor de televisión.
Canales de Canal 5 en México
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa dependiendo del dispositivo y la región.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Inglaterra vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde el Estadio Azteca. Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México.
Canales de TUDN en México
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Inglaterra vs. Francia en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. La comunidad hispana contará además con opciones complementarias a través de FOX, Telemundo y Universo.
Canales de TUDN USA
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Inglaterra vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 15:00 horas CDMX / 5:00 pm ET (USA)
- Canal TV: TUDN y Canal 5
- Streaming: ViX Premium
- Lugar: Estadio de Miami Gardens, Florida (Estados Unidos)