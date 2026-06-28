Este domingo 28 de junio, inicia la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y tendremos el primer enfrentamiento. Desde el SoFi Stadium de Inglewood, no te pierdas el partido de Sudáfrica vs. Canadá en vivo y en directo por la señal de DIRECTV y DGo en todo Latinoamérica . Este duelo de pronóstico reservado tendrá en frente a dos selecciones que finalizaron en el segundo lugar de sus respectivos grupos y el ganador chocará ante la selección vencedora del duelo Países Bajos vs. Marruecos.

Canadá y Sudáfrica abren los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver el partido Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por el Mundial 2026?

El encuentro Sudáfrica vs. Canadá por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Sudáfrica vs. Canadá por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el domingo 28 de junio a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Sudáfrica vs. Canadá por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Portugal vs. Colombia’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Domingo 28 de junio de 2026 Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos)

SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos) Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: DirecTV

DirecTV Streaming: DGo