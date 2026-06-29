La eliminación de la selección alemana a manos de Paraguay en el Mundial 2026 generó una ola de críticas en la prensa de ese país, que no tuvo contemplaciones con la actuación del equipo dirigido por Julian Nagelsmann. Tras caer en la tanda de penales luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, los principales medios calificaron el resultado como uno de los episodios más dolorosos del fútbol alemán en los últimos años.

Con esta derrota, el combinado germano prolongó su crisis en las Copas del Mundo. Alemania suma tres ediciones consecutivas sin lograr una actuación acorde con su historia, luego de las tempranas eliminaciones en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en el Mundial 2026.

El diario Bild fue uno de los más duros al analizar la caída frente a la Albirroja.

“Otra pesadilla para el fútbol alemán. Eliminación vergonzosa contra Paraguay. Fallamos tres penaltis”, lamentó el diario alemán Bild en la portada de su página web, junto a una imagen del defensa alemán Waldemar Anton con las manos en la cabeza.

Portada de Diario Bild criticando a su selección (Foto: Difusión)

Además, el medio calificó con un 6 —la peor nota posible en su escala— al entrenador Julian Nagelsmann y describió el rendimiento de la selección como “desastroso”, al considerar que el equipo mostró un juego lento, sin ideas y falto de intensidad.

Por su parte, el Süddeutsche Zeitung también cuestionó con dureza el desempeño del conjunto alemán.

“otra humillación”.

“el partido pareció transcurrir a cámara lenta”.

“Alemania, que no ha ofrecido ni una sola actuación convincente en este Mundial tras su goleada de 7-1 a la débil Curazao, regresa a casa con una eliminación totalmente merecida”, añadió.

El semanario deportivo Kicker también apuntó contra el proyecto encabezado por Nagelsmann y consideró que la eliminación refleja el difícil momento que atraviesa el fútbol alemán.

“una admisión de fracaso para el fútbol alemán y para Nagelsmann”.

“no ha logrado canalizar ni desarrollar las fortalezas de su equipo”.

“las razones son numerosas, y sería demasiado simplista atribuir la responsabilidad de este fracaso únicamente a Julian Nagelsmann”.

En tanto, el Frankfurter Allgemeine Zeitung resumió el sentimiento de frustración que domina al país tras la eliminación.

“contra Paraguay, Alemania sufrió un final de pesadilla en un torneo en el que nunca llegó a participar realmente”.

El mismo medio también sembró dudas sobre la continuidad del seleccionador nacional.

“¿Acaso la etapa de Nagelsmann como seleccionador nacional está terminando donde empezó?”.

Alemania, campeona del mundo en 1954, 1974, 1990 y 2014, atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente. Tras despedirse en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022, ahora quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, profundizando una crisis que parece no tener fin.

Finalmente, la última vez que la selección alemana alcanzó las semifinales de un torneo importante fue en la Eurocopa 2016, cuando cayó frente a Francia, un registro que evidencia el prolongado declive de una de las selecciones más exitosas del planeta.

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