¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del ? ¿Qué canales transmitirán este duelo eliminatorio importante? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports, ESPN, Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV (Canal 12), Popu TV, Universo, FOX, Telemundo, Disney Plus Premium, Paramount+, DGO, peacock, tubi y Fox One. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú a las 3:30 p.m. del lunes 29 de junio, con dos horas más en Paraguay y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio de Boston.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @albirroja)
Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC