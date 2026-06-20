La Selección de Ecuador afrontará este sábado un partido decisivo frente a Curazao por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. Tras caer por 1-0 ante Costa de Marfil en su debut, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega sin margen de error al compromiso que se disputará en el Estadio Kansas City. Una derrota podría dejar a la Tricolor al borde de la eliminación antes de enfrentar a Alemania en la última fecha.

Ecuador llega a este encuentro con la sensación de haber merecido más en su estreno mundialista. Frente a Costa de Marfil generó numerosas ocasiones de gol, dominó varios pasajes del partido y llegó a estrellar remates en los postes, pero terminó pagando caro su falta de contundencia en los metros finales. La derrota dejó a la selección ecuatoriana obligada a sumar tres puntos ante el rival, en teoría, más accesible del grupo.

Durante la conferencia previa, Beccacece pidió máxima concentración y advirtió que sería un error subestimar a Curazao por la goleada sufrida frente a Alemania. El entrenador argentino remarcó que Ecuador debe enfocarse en mejorar su rendimiento y recordó que los partidos se ganan dentro del campo, independientemente de los antecedentes de cada selección.

La posible alineación de Ecuador sería de la siguiente manera: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. La principal apuesta ofensiva seguirá siendo Valencia, máximo referente de la ‘Tricolor’.

Moisés Caicedo es una de las piezas claves del mediocampo de Ecuador. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Curazao, el encuentro representa una nueva oportunidad para demostrar que puede competir en el máximo escenario internacional. La selección caribeña participa por primera vez en una Copa del Mundo y sufrió un duro golpe en su estreno al caer por 7-1 frente a Alemania, aunque logró marcar el primer gol de su historia en los mundiales.

El equipo dirigido por Dick Advocaat intentará apoyarse en la experiencia de varios futbolistas con recorrido en el fútbol europeo. Curazao sabe que volver a sumar una derrota podría significar su despedida anticipada del torneo, por lo que se espera una propuesta más cautelosa y ordenada que la mostrada frente a los alemanes.

Con eso de por medio, Curazao se pararía así contra los sudamericanos: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré.

La presión estará del lado de Ecuador, que necesita una victoria para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la clasificación. Con Alemania y Costa de Marfil disputando el otro partido del grupo, la ‘Tricolor’ sabe que un triunfo podría reactivar sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Curazao, en cambio, buscará escribir una nueva página histórica y conseguir sus primeros puntos en una Copa del Mundo.

Curazao debutó en el Mundial 2026 con una goleada por 7-1 a manos de Alemania. (Foto: AFP)

Alineaciones del Ecuador vs. Curazao:

Posible alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Denil Castillo, Pedro Vite; John Yeboah, Enner Valencia y Gonzalo Plata. Posible alineación de Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Kenji Gorré.

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