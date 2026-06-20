El mercado de pases de la Liga 1, donde la mayoría de clubes están reforzándose con futbolistas para afrontar el Torneo Clausura, cambia día a día. Lo que en una fecha parecía ser algo seguro, puede cambiar inesperadamente horas más tarde. En ese sentido, los equipos están manejándose con cautela para no cometer un error que podría ser grave, especialmente instituciones como Universitario de Deportes, donde saben perfectamente que no pueden fallar nuevamente en los fichajes si quieren seguir soñando con el tetracampeonato.

En ese sentido, como es de público conocimiento, Matheus Uribe es uno de los nombres fuertes que están sobre la mesa y en tienda merengue siguen esperando una respuesta para ver si avanzan en la operación. No obstante, en las últimas horas de conoció un detalle más que podría ser crucial: el volante colombiano también está esperando un ofrecimiento del fútbol chino y si este termina de convencerlo por encima de venir a jugar a la Liga 1.

Pese a que el tema económico ya estaba cerrado, este nuevo detalle cambia el panorama y en la ‘U’ están atentos por si tienen que ejecutar un plan B sobre la marcha. Y es que todo estaba encaminado para que el exjugador de la Selección de Colombia venga al balompié peruano, incluso iba a tener facilidades para liberarse de Atlético Nacional; no obstante, conforme pasen las horas todo podría enfriarse aún más.

Matheus Uribe es una de las opciones que maneja Universitario. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, según informaron en el programa Modo Fútbol, se abrió otra opción en Universitario. Como se sabe, Esteban Rolón es otra de las alternativas en el abanico de posibilidades que viene manejando el área deportiva; sin embargo, la situación, aunque no tanto como el caso de Matheus Uribe, ha ido perdiendo fuerza en las últimas horas. Sigue siendo opción, pero ha perdido consenso en la interna del club.

De esta manera, el nombre del portugués William Carvalho vuelve a aparecer en el horizonte como una opción. No es la primera vez que el campeón de la Eurocopa 2016 es vinculado con Universitario, pues en propias palabras de su exdirector deportivo Álvaro Barco, sí hubo un contacto en su momento, pero este no escaló a más porque otros nombres pesaron más en las elecciones de los fichajes a inicios de año.

La citada fuente precisó que Carvalho ha hecho un ajuste económico importante en su posible contrato, entendiendo el contexto de su eventual fichaje. Veremos qué termina ocurriendo con el volante central que están buscando en Universitario: ¿Matheus Uribe tomará una decisión? ¿Esteban Rolón recuperará terreno en las próximas horas?¿Terminará llegando al fútbol peruano el socio de Cristiano Ronaldo? Estaremos a la expectativa.

William Carvalho volvió a aparece en la órbita de Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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