La Selección de España afrontará este jueves 2 de julio un exigente compromiso frente a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Los Ángeles y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final, instancia en la que el ganador se medirá al vencedor de la llave entre Portugal y Croacia. La ‘Roja’ llega como favorita tras terminar en el primer lugar del Grupo H, mientras que los austríacos se clasificaron en la segunda posición del Grupo J.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente completó una sólida fase de grupos. Después de debutar con un empate sin goles frente a Cabo Verde, España reaccionó con una contundente goleada por 4-0 sobre Arabia Saudita y posteriormente derrotó por la mínima diferencia a Uruguay para asegurar el liderato de su grupo. Sin embargo, la prensa española considera que el equipo todavía tiene margen de mejora en su funcionamiento ofensivo.

De cara al compromiso de hoy, el seleccionador español recibió una mala noticia con la lesión de Nico Williams, quien quedó descartado para esta instancia decisiva. En contrapartida, Luis de la Fuente confirmó la recuperación de Lamine Yamal, quien se encuentra en plenitud física y apunta a ser una de las principales armas ofensivas de la Roja en el partido ante Austria.

Tras los entrenamientos de los últimos días, España mandaría la siguiente alineación contra los austriacos: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Lamine Yamal es el hombre más desequilibrante que tiene España. (Foto: AFP)

Por el lado de Austria, el equipo dirigido por Ralf Rangnick se ha convertido en una de las selecciones revelación de la competición. Los centroeuropeos comenzaron el torneo con una victoria por 3-1 sobre Jordania, luego cayeron ante Argentina (2-0) y finalmente consiguieron un agónico empate 3-3 frente a Argelia, resultado que les permitió avanzar como segundos del Grupo J.

La gran fortaleza del combinado austríaco ha sido la intensidad de su juego y la capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía. Rangnick ha construido un equipo agresivo en la presión y con jugadores de experiencia internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, quienes intentarán liderar una nueva sorpresa en el Mundial.

De esta manera, Rangnick pararía la siguiente oncena para frenar a la ‘Roja’: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Alexander Prass; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautović.

El partido promete ser uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. España intentará confirmar su candidatura al título y dar un nuevo paso hacia la conquista de su segunda Copa del Mundo, mientras que Austria buscará prolongar su histórica campaña y meterse entre los 16 mejores del torneo.

Austria clasificó a los 16avos de final como segundo de su grupo. (Foto: EFE)

Alineaciones del España vs. Austria:

Posible alineación de España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal. Posible alineación de Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Alexander Prass; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautović.

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