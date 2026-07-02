Universitario de Deportes continúa trabajando para llegar a tope al inicio del Torneo Clausura, pues en la interna son conscientes de que el margen de mejora respecto al primer semestre de la temporada es muy amplio, por lo que si no logran corregir los errores que cometieron, les costará mucho meterse en la pelea por el título de la Liga 1. Así pues, la conformación del plantel es una gran preocupación para Héctor Cúper, sobre todo por las salidas que está teniendo en las últimas semanas.

Además del retiro de Martín Pérez Guedes durante el cierre del Torneo Apertura, a inicios de esta semana se concretó la partida de José Carabalí a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, club que pagó los 600 mil dólares de su cláusula de rescisión. Sin embargo, desde hace varios días se sabe que esto también podría ocurrir con Jesús Castillo, quien tiene un oferta concreta del extranjero.

Según precisaron en el medio Colectivo World, la propuesta formal viene del Medio Oriente y está todo muy encaminado para que finalmente Castillo deje Universitario y vuelva al exterior. Lo importante para los cremas es que esta venta significaría un buen ingreso económico a las arcas del club, dinero que servirá para cerrar los fichajes que faltan antes del inicio del Torneo Clausura.

Jesús Castillo registra un título nacional con Universitario. (Foto: Getty Images)

Héctor Cúper sabe que sin Jesús Castillo en el plantel, la prioridad será incorporar a un volante central que tenga características similares y que pueda rendir como mediocampista ancla o en funciones mixtas. En ese sentido, la citada fuente precisó que se están evaluando nombres provenientes del mercado colombiano y ecuatoriano.

Un termómetro clave será el amistoso de este sábado 4 de julio frente a Sport Boys en Campo Mar, donde Cúper seguirá analizando el progreso del nuevo sistema con el que viene entrenando la ‘U’. Sin el 3-5-2 como esquema base, el estratega argentino no quiere dejar nada al azar y así evitar sorpresas cuando comiencen los partidos oficiales.

El último duelo de preparación será el sábado 11 frente a Millonarios en el Estadio Monumental. Para entonces, el área deportiva no solo espera haber cerrado la llegada de un volante central, sino también otras piezas que requiera Héctor Cúper para engranar mejor su línea de cuatro. Veremos si en las próximos días tenemos novedades en el mercado de pases merengue.

Jesús Castillo tiene contrato con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de casi tres semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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