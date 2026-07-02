Portugal y Croacia protagonizarán este jueves 2 de julio uno de los encuentros más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Toronto y pondrá frente a frente a dos selecciones europeas con aspiraciones de llegar lejos en la Copa del Mundo. Los portugueses llegan a esta instancia después de finalizar como segundos del Grupo K por detrás de Colombia, mientras que los croatas consiguieron su clasificación tras quedar sublíderes del Grupo L por debajo de Inglaterra.

La selección dirigida por Roberto Martínez fue de menos a más en el torneo. Después del inesperado empate frente a República Democrática del Congo en el debut, Portugal reaccionó con una contundente victoria sobre Uzbekistán y definió el liderato en el último partido de la fase de grupos contra Colombia. Sin embargo, los de Néstor Lorenzo le plantaron cara en un luchado 0-0.

Durante la previa, el técnico español destacó la experiencia y la jerarquía de Croacia, una selección que en los últimos dos Mundiales alcanzó una final y una semifinal. Martínez también elogió el liderazgo de Cristiano Ronaldo, quien disputa el que será el último Mundial de su extraordinaria carrera y continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del combinado luso.

De no mediar inconvenientes, los lusos se pararían así para buscar el pase a los octavos de final del Mundial: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. El seleccionador no tendría previsto realizar grandes modificaciones respecto al equipo que igualó con Colombia hace unos días.

Cristiano Ronaldo buscará seguir haciendo historia en el Mundial. (Foto: FPF)

Por el lado de Croacia, el conjunto dirigido por Zlatko Dalić vuelve a demostrar que es uno de los equipos más competitivos del panorama internacional. Los balcánicos avanzaron a los 16avos de final gracias a su equilibrio entre experiencia y juventud, manteniendo la base que los ha convertido en protagonistas de las últimas grandes competiciones.

La principal atención en el seleccionado croata continúa centrada en Luka Modrić. A sus 40 años, el histórico mediocampista sigue siendo el cerebro del equipo y buscará liderar a su país hacia una nueva actuación memorable en la Copa del Mundo. Junto a él destacan futbolistas como Mateo Kovačić, Ivan Perišić y Dominik Livaković, piezas fundamentales en el funcionamiento del equipo.

De esta manera, los croatas mandarían la siguiente formación para frenar a Cristiano Ronaldo y compañía: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perišić; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Nikola Vlašić, Petar Sučić, Martin Baturina; Ante Budimir. Dalić apostaría por un equipo equilibrado, con mucha posesión y capacidad para controlar los tiempos del partido.

El duelo promete ser uno de los más parejos de los 16avos de final del Mundial 2026. Portugal intentará confirmar su condición de favorito y seguir alimentando el sueño de conquistar su primera Copa del Mundo, mientras que Croacia buscará prolongar su extraordinaria historia reciente en los grandes torneos.

A sus 40 años, Luka Modrić sigue siendo la manija en el mediocampo de Croacia. (Foto: EFE / Bienvenido Velasco)

Alineaciones del Portugal vs. Croacia:

Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. Posible alineación de Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perišić; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Nikola Vlašić, Petar Sučić, Martin Baturina; Ante Budimir.

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