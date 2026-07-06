Estados Unidos vs. Bélgica protagonizarán este lunes 6 de julio uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, pues decidirá el camino del único anfitrión que sigue en carrera. El encuentro se disputará en el Estadio Seattle y pondrá frente a frente a una de las selecciones más sólidas del torneo y un equipo que pese al talento que tiene en su plantel, todavía no ha logrado explotar todo su potencial. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final y se enfrentará al vencedor del cruce entre España y Portugal.

La selección estadounidense llega a esta instancia después de completar una sólida fase de grupos y de eliminar a Bosnia en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino ha mostrado una notable evolución futbolística, destacando por su intensidad en la presión, la velocidad de sus transiciones y el gran momento de varias de sus jóvenes figuras. Además, el apoyo de la afición local se ha convertido en un factor importante en el camino de las ‘Barras y las Estrellas’.

Durante la previa del compromiso, Pochettino elogió la calidad de Bélgica, pero aseguró que su equipo está preparado para competir de igual a igual ante cualquier rival. Eso sí, los norteamericanos han estado en el ojo de la tormenta por la habilitación de Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el duelo ante Bosnia. El delantero registra tres goles en lo que va del torneo.

Así pues, Pochettino pararía la siguiente formación para enfrentar al combinado europeo: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Malik Tillman, Sergiño Dest; Folarin Balogun.

Folarin Balogun quedó habilitado por la FIFA y disputará los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Bélgica, el conjunto dirigido por Rudi García ha ido encontrando su mejor versión con el paso de los encuentros. Los ‘Diablos Rojos’ finalizaron en la primera posición de su grupo y posteriormente superaron una complicada eliminatoria en los dieciseisavos de final ante Senegal, ratificando que todavía tienen argumentos para sorprender en este Mundial.

La gran figura del combinado belga sigue siendo Kevin De Bruyne, quien ha liderado al equipo tanto dentro como fuera del campo. Junto al mediocampista del Nápoli, Bélgica cuenta con jugadores de enorme calidad como Jérémy Doku, Thibaut Courtois, Amadou Onana y Leandro Trossard, futbolistas que han sido fundamentales para el buen rendimiento del equipo en este Mundial.

De no mediar inconvenientes, Rudi García pararía el siguiente equipo para buscar la clasificación a los cuartos de final de esta Copa del Mundo: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku.

Si bien Estados Unidos parte con el favoritismo por la manera en la que accedió a estos octavos de final, Bélgica quiere hacer pesar sus individualidades para conseguir el pase y colocarse entre los mejores ocho del torneo. ¿Los estadounidenses harán pesar su localía o se despedirán del Mundial en esta instancia?

Kevin De Bruyne sigue siendo la manija del mediocampo de Bélgica. (Foto: Getty Images)

Las alineaciones del Estados Unidos vs. Bélgica:

Posible alineación de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Malik Tillman, Sergiño Dest; Folarin Balogun.

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Malik Tillman, Sergiño Dest; Folarin Balogun. Posible alineación de Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Romelu Lukaku y Jérémy Doku.

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