A pocas semanas para el reinició de la Liga 1, con el primer partido del Torneo Clausura pactado para el viernes 17 de julio, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) anunciaron la implementación de las Reglas de Juego 2026/2027 y sus respectivas modificaciones. De esta manera, el fútbol peruano se pondrá en la línea de los cambios que fueron aprobados el pasado 28 de febrero por el International Football Association Board (IFAB) durante su 140.ª Asamblea General Anual, celebrada Hensol, Gales.

Según se puede leer en el comunicado, estas nuevas reglas entrarán en vigencia desde le 1 de julio de este año. Eso sí, la IFAB dio potestad a las asociaciones miembro de aplicarlas antes de dicha fecha, siempre y cuando esta fecha no sea después del inicio de la siguiente edición de sus respectivas competencias locales.

En ese sentido, la CONAR y la Unidad Técnica de Arbitraje de la Federación Peruana de Fútbol informaron que estas modificación en cuestión comenzarán a regir en las próximas etapas de los torneos de nuestro país; es decir, no solo en la Liga 1, sino también en los campeonatos de otras categorías.

Por en ejemplo, en la Liga 1 y la Liga Femenina, estas reglas comenzarán a aplicarse desde la primera jornada del Torneo Clausura de este año. En la Liga 2 y la Liga Nacional Juvenil, la vigencia de estos cambios serán desde la Fase Final y la Fase, respectivamente.

En lo que respecta a la Liga 3, la Copa Perú y el Torneo Femenino de Ascenso, las modificaciones aprobadas por la IFAB se implementarán desde el arranque de la Etapa Nacional. En cuanto a la Copa de la Liga, torneo que recién se estrenó este año, las reglas se aplicarán desde los cuartos de final.

FPF dio a conocer la aplicación de las nuevas reglas de juego para el Torneo Clausura 2026. (Imagen: FPF)

¿Cuáles son las nuevas reglas del IFAB aprobadas el pasado 28 de febrero?

Durante su 140.ª Asamblea General Anual, llevada a cabo el pasado 28 de febrero, la IFAB implementó cuatro nuevas reglas y seis modificaciones en las que ya estaban establecidas. En general, tenemos cambios en los saques de banda, saques de meta, sustituciones con límite de tiempo, tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego y novedades en el protocolo del VAR.

En cuanto a las Reglas de Juego, habrá ajustes en las reglas 3, 4, 5, 8, 10, 12 y 14:

Saques de banda y saques de meta: Habrá cuenta regresiva en los tiros de esquina y saque de meta si el árbitro considera que la acción se está retrasando de manera deliberada. El colegiado deberá comenzar una señal de la cuenta regresiva de cinco segundos y si al finalizar el balón aún no está en juego, se concederá el saque de banda al rival y un tiro de esquina en caso de ser saque de meta.

Sustituciones con límite de tiempo: Los jugadores tendrán 10 segundos para salir a partir de que se muestre el tablero de cambio o a partir de la indicación del árbitro. Si en ese lapso el jugador no deja el terreno de juego, deberá salir y su suplente entrará solo hasta que se vuelva a detener por completo el juego y haya pasado un minuto en el cronómetro.

Tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego: Si un futbolista requiere atención médica dentro del campo por una lesión o provoca que el juego se detenga, deberá abandonar el campo y permanecer fuera hasta después de un minuto de la reanudación del juego.

Novedades en el protocolo del VAR: Hay tres ajustes aprobados donde el VAR podrá asistir al árbitro central:

Tarjeta roja, producto de una segunda amarilla mostrada de manera incorrecta.

Confusión de identidad, cuando el árbitro amoneste o expulse al jugador equivocado

Tiro de esquina marcado de manera incorrecta, solo cuando se pueda señalar de manera inmediata y sin retrasar la reanudación del juego.

Los árbitros de la Liga 1 seguirán estando bajo la lupa como durante el Torneo Apertura. (Foto: CONAR)

Otros cambios en las reglas de juego 2026/2027:

Regla 3. Los jugadores: se eleva a ocho la cantidad de sustitutos en amistosos internacionales de selecciones absolutas y ambos equipos podrán acordar aumentar la cifra a un máximo de 11 cambios.

Regla 4. Equipamiento de los jugadores: podrán llevar prendas y objetos que no sean peligrosos siempre y cuando se cubran de forma segura.

Regla 5. El árbitro: Los árbitros pueden usar cámaras corporales en la cabeza o pecho, si los organizadores de la competencia proporcionan las cámaras y controlan el uso de las imágenes. Cada competición tendrá la opción de permitirlo.

Regla 8. Inicio y reanudación del juego. Aclaración de que se concede balón a tierra al equipo que mantenía posesión si el juego no se hubiera detenido.

Regla 10. El Resultado del partido y Regla 14. Tiro penal: Aclaración sobre jugar el balón por segunda vez de manera involuntaria durante un penal.

Regla 12: Faltas y conducta incorrecta: No se amonestará a un infractor de la jugada cuando se conceda la ventaja y se logra marcar el gol, puesto que la falta no lo evitó.

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