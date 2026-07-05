Maxloren Castro podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Sporting Cristal. El extremo de 18 años, una de las mayores apariciones del cuadro rimense en las últimas temporadas, despertó el interés del fútbol europeo y ya existe una oferta concreta por su fichaje. De concretarse la operación, el atacante tendría su primera experiencia en el extranjero y daría un importante paso en su carrera profesional.

Según trascendió en las últimas horas, el Genk de Bélgica presentó una oferta formal para fichar a Maxloren Castro. La propuesta ya fue recibida por Sporting Cristal y actualmente es evaluada por la dirigencia celeste, que deberá decidir si acepta la salida de una de sus principales promesas.

De acuerdo con la información difundida, los parámetros económicos y deportivos de la oferta están cerca de lo que pretende Sporting Cristal, por lo que la posibilidad de que la operación se concrete ha tomado bastante fuerza.

La opción de emigrar al fútbol belga representa una gran oportunidad para Maxloren Castro, quien se ha consolidado como una de las piezas con mayor proyección del club bajopontino. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas lo han convertido en un futbolista seguido por varios mercados.

Castro se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal y desde 2024 forma parte del plantel principal. En ese periodo ha logrado sumar continuidad y números interesantes, al punto de convertirse en uno de los jóvenes peruanos con mayor proyección internacional. El jugador rimense jugó 85 partidos, anotó 8 goles y brindó 12 asistencias con la camiseta celeste.

Por ahora, desde La Florida no se ha oficializado una postura definitiva sobre la propuesta, pero todo indica que el futuro del extremo podría resolverse en los próximos días. Si la negociación avanza, Sporting Cristal podría concretar una de sus ventas más importantes del mercado y Maxloren Castro tendría la chance de dar el gran salto al fútbol europeo.

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