Portugal hará este miércoles su estreno en el Mundial 2026 enfrentando a RD Congo por la primera jornada del Grupo K, en un compromiso que se disputará en el Estadio Houston. La selección dirigida por Roberto Martínez aparece como una de las candidatas a pelear por el título y buscará comenzar su camino con una victoria ante un rival que regresa a la Copa del Mundo después de más de cinco décadas de ausencia.

La atención mundial estará centrada una vez más en Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial y afronta posiblemente la última gran cita de su extraordinaria carrera. El capitán portugués llega rodeado de una generación de futbolistas de primer nivel que aspira a llevar a Portugal a conquistar por primera vez el trofeo más importante del fútbol internacional.

El conjunto luso aterriza en el torneo con grandes expectativas tras conquistar recientemente la UEFA Nations League y mostrar una notable regularidad durante los últimos meses. Además de ‘CR7’, figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves y Diogo Costa forman parte de una plantilla que combina experiencia, talento y profundidad en todas sus líneas.

De acuerdo con los últimos entrenamientos, Portugal apostaría por la siguiente alineación para enfrentar a RD Congo: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo. La única baja sensible podría ser la de Rúben Dias, quien arrastra problemas físicos y es duda hasta último momento.

Cristiano Ronaldo disputará sus sexto Mundial con Portugal. (Foto: AFP)

Por el lado africano, RD Congo afronta una oportunidad histórica. La selección dirigida por Sébastien Desabre vuelve a disputar un Mundial por primera vez desde 1974 y llega con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones de la fase de grupos. Su clasificación fue celebrada como uno de los grandes logros recientes del fútbol congoleño.

La principal fortaleza de los congoleños pasa por su capacidad física y velocidad en las transiciones. Futbolistas como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba y Cédric Bakambu lideran un plantel que intentará resistir la posesión portuguesa para luego explotar los espacios mediante rápidos contragolpes.

La formación del conjunto africano iriía de la siguiente manera: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu. El planteamiento buscará reducir espacios y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender al favorito del grupo.

Las alineaciones del Portugal vs. RD Congo:

Posible alineación de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo.

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; João Félix y Cristiano Ronaldo. Posible alineación de RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu.

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