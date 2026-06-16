Sin filtros: Erick Noriega analizó el presente de Perú y habló del fichaje de Barcos por Cristal

Erick Noriega se mostró realista al analizar la reciente derrota de la selección peruana ante España en territorio mexicano y también se refirió a la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal.

En diálogo con TV Perú, el defensor admitió que actualmente existe una marcada diferencia entre el nivel del combinado nacional y las principales selecciones europeas. “Siendo realistas, tenemos que mejorar muchísimo todos. Ellos (España) están bastante arriba de nosotros, pero estamos por el camino correcto y vamos a seguir mejorando”, confesó.

Durante la entrevista, el popular ‘Samurái’ también volvió a expresar su identificación con el conjunto blanquiazul y destacó el buen momento que atraviesa el equipo luego de conquistar el Torneo Apertura.

“Soy hincha de Alianza, siempre lo he dicho; estoy bastante contento de que se estén logrando los objetivos. Pudieron ganar el Apertura y les deseo todo lo mejor para que ganen el Clausura también. Bien. Como siempre lo digo, Alianza es un equipo grande que siempre está obligado a ganar y, gracias a Dios, se está dando”, señaló el zaguero.

Asimismo, resaltó la importancia de Paolo Guerrero dentro del plantel íntimo y reveló que mantiene una cercana relación con el delantero de 42 años.

“Paolo sabe, siempre hablo con él; sabe el cariño que le tengo y siempre le deseo todo lo mejor”, comentó sobre el experimentado atacante.

Erick Noriega opinó sobre Hernán Barcos

En cuanto al arribo de Hernán Barcos a Sporting Cristal, Noriega optó por dejar de lado cualquier controversia relacionada con el pasado del atacante argentino en Alianza Lima y prefirió destacar el vínculo de amistad que los une.

“Esto es fútbol. Lamentablemente sucedieron cosas antes; no estoy muy metido en ese tema, pero siempre le deseo lo mejor también a él. Siempre me ayuda, hablo bastante con él y espero que todo le vaya súper bien a él y a su familia, porque los quiero bastante también”, manifestó.

Finalmente, el defensor nacional aprovechó para enviar un mensaje de respaldo a los hinchas victorianos de cara a la disputa del Torneo Clausura. “Que sigan disfrutando este momento. Sé por compañeros cercanos que están dando lo mejor para lograr el título. ¡Y que arriba Alianza!”, sentenció.

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