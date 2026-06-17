Mientras el plantel principal continúa con los trabajos para llegar a tope al inicio del Torneo Clausura, el área deportiva de Universitario de Deportes continúa afinando detalles para seguir sumando incorporaciones en este mercado de pases. Así pues, todas las decisiones en tienda crema están siendo tomadas con el visto bueno de Héctor Cúper, quien también está teniendo una voz importante en la elección de los jugadores que reforzarán su plantilla para este segundo semestre de la temporada.

Así pues, lo que en un principio surgió como un rumor, empieza a tomar forma con el correr de los días. Uno de los futbolistas elegidos es Mateus Uribe, actual volante de Atlético Nacional y con una larga experiencia en la Selección de Colombia, habiendo disputado el Mundial Rusia 2018 y tres Copas América –en el 2024 jugó la final contra Argentina–. Su vínculo contractual con el ‘Verdolaga’ vence a finales de este 2026, por lo que el tema económico está siendo la principal traba para que llegue al fútbol peruano.

Según informaron en el programa Modo Fútbol, en Universitario son conscientes que tendrán que pagar una cláusula de rescisión si quieren salir airosos de las negociaciones con Atlético Nacional. No obstante, tampoco están dispuestos a cometer alguna locura si es que las cifras que solicita el equipo colombiano escapan del presupuesto que tienen pactado para este mercado de fichajes.

Mateus Uribe sigue en la órbita de Universitario. (Foto: Getty Images)

Con 35 años y plena vigencia en cuanto a sus características de juego, en la interna de la ‘U’ creen que Mateus Uribe puede aportarle mucho al equipo de Héctor Cúper, sobre todo porque necesitan a un elemento que pueda liderar el centro del campo y reconstituir la idea de juego desde dicha zona. Si es que finalmente los números cuadran, no cabe dudas de que sería una gran incorporación.

Sin embargo, si en las próximas horas esto no prospera y se entrampa, en Universitario tienen otro nombre en carpeta para no quedar en el aire. Aunque la citada fuente no reveló el nombre del futbolista elegido, se trataría de un mediocampista de nacionalidad argentina. Héctor Cúper no quiere perder más tiempo, por lo que esto tendría que solucionarse en las siguientes horas.

Hasta la fecha, el único fichaje anunciado públicamente es el de Jordan Guivin, quien vuelve al club tras el buen nivel que mostró en ADT durante el primer semestre de la campaña. Asimismo, con Gianluca Lapadula ya llegaron a un acuerdo verbal luego de que este solucionara su tema contractual con el Spezia, por lo que ahora solo están esperando que llegue al Perú para que estampe su firma y sea presentado en sociedad.

Mateus Uribe disputó el Mundial 2018 con Colombia. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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