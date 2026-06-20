El Mundial de Fútbol 2026 sigue desatando la fiebre del balompié en todo el planeta y este sábado 20 de junio se llevará a cabo el duelo Alemania vs. Costa de Marfil, que será televisado en Perú por la señal de América TV y TVGo a partir de las 3:00 p.m. Liderados por Joshua Kimmich, los germanos llegan con la moral en alto tras vapulear 7-1 a Curazao en la fecha anterior y buscarán afianzarse en el liderato de su sector, mientras que Les Éléphants saldrán a hacerle frente y revalidar el buen momento que viven después de derrotar a Ecuador por la mínima diferencia en la jornada inaugural del certamen.
¿Cómo ver América TV EN VIVO por TV y por Internet?
América TV es uno de los canales que cuenta con los derechos de transmisión de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público peruano. Los espectadores podrán seguir la señal de distintas formas:
Ver América TV por señal abierta
- Lima y Callao: Canal 4 (SD) y Canal 704 HD en algunos operadores.
- Disponible de manera gratuita con antena digital terrestre en gran parte del territorio peruano.
- También se encuentra en la mayoría de servicios de televisión por cable y satélite.
Ver América TV por Internet
Si deseas seguir Ecuador vs. Costa de Marfil desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, puedes utilizar:
- América TVGO (sitio web oficial).
- Aplicación América TVGO para Android.
- Aplicación América TVGO para iPhone y iPad.
- Smart TV compatibles con la aplicación.
- Navegadores web en computadoras y laptops.
La plataforma permite acceder a la programación en vivo del canal y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar.
¿A qué hora juega Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
El partido Alemania vs. Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio de 2026 por la Jornada 2 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá).
|País
|Hora
|Perú
|3:00 p.m.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Colombia
|3:00 p.m.
|Panamá
|3:00 p.m.
|México
|2:00 p.m.
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Honduras
|2:00 p.m.
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Chile
|4:00 p.m.
|Argentina
|5:00 p.m.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Brasil
|5:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|4:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|1:00 p.m.
|España
|10:00 p.m.