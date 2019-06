Fecha FIFA 2019 EN VIVO: fecha, horarios y resultados EN DIRECTO de todos los partidos de hoy

A pocos días para la Copa América 2019 , diferentes selecciones sudamericanas disputarán sus respectivos partidos amistosos FIFA esta semana para llegar en óptimas condiciones. Depor te presenta el calendario completo y los resultados en vivo y en directo desde su web para no perderte ningún detalle de los compromisos internacionales.

El domingo pasado Bolivia perdió 2-0 ante Francia , la vigente campeona del mundo. Después, el lunes Colombia pudo ganar 2-0 a Panamá en El Campín de Bogotá y de esta manera viajar a Lima para enfrentar a la selección peruana el próximo domingo en el Estadio Monumental de Ate.

Este miércoles 5 de junio hay una seguidilla de encuentros en diferentes partes del mundo, donde Paraguay juega ante Honduras, México ante Venezuela , Brasil ante Qatar y Perú ante Costa Rica. Finalmente, el jueves 6 de junio Chile enfrenta a Haití.

Con toda la expectativa para la Copa América 2019 , los focos apuntan a Neymar, quien fue involucrado en una delicada situación judicial, el jugador de Brasil tendrá la difícil tarea de dejar la polémica fuera del campo para concentrarse en Qatar este miércoles.

Ambas selecciones disputarán el partido en Brasilia como un calentamiento previo al torneo organizado por los brasileños y en el cual la selección qatarí, campeona asiática, participará por primera vez en calidad de invitada.

FECHA, HORARIOS Y RESULTADOS DE TODOS LOS AMISTOSOS FECHA FIFA 2019

Miércoles 5 de junio

5:30 am | Japón vs. Trinidad y Tobago

6:00 pm | Estados Unidos vs. Jamaica

6:00 pm | Paraguay vs. Honduras

7:30 pm | México vs. Venezuela

7:30 pm | Brasil vs. Qatar

8:00 pm | Perú vs. Costa Rica



Jueves 6 de junio

6:00 pm | Chile vs. Haití

Viernes 7 de junio

6:00 am | República de Corea vs Australia

6:35 am | RP China vs. Filipinas

1:00 pm | Túnez vs. Irak

1:00 pm | Costa de Marfil vs. Comoras

1:00 pm | Kenia vs. Madagascar

1:30 pm | Eslovaquia vs Jordania

6:00 pm | Uruguay vs. Panamá

7:00 pm | Argentina vs. Nicaragua



Sábado 8 de junio

11:00 am | Nigeria vs. Zimbabue

Domingo 9 de junio

5:00 am | Japón vs. El Salvador

12:30 pm | Camerún vs. Zambia

1:00 pm | Estados Unidos vs. Venezuela

2:00 pm | Brasil vs. Honduras

4:00 pm | Perú vs. Colombia

4:00 pm | Paraguay vs. Guatemala

6:00 pm | México vs. Ecuador