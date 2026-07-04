Carlo Ancelotti aprovechó la conferencia de prensa previa al choque entre Brasil y Noruega para dejar una reflexión sobre el alto nivel competitivo que se vive en el Mundial 2026. El técnico italiano aseguró que, a estas alturas del torneo, ninguna selección puede ser considerada un rival sencillo.

El entrenador de la ‘Canarinha’ fue consultado por la sufrida clasificación de Argentina frente a Cabo Verde, un partido que se definió recién en el tiempo suplementario. Para el estratega, ese encuentro confirmó que las diferencias entre las selecciones son cada vez menores.

“¿Quién hubiera pensado que Argentina iba a sufrir ante Cabo Verde? Eso demuestra cómo es el fútbol de hoy”, expresó Ancelotti, quien destacó que la intensidad y el crecimiento de muchos equipos han elevado el nivel de la Copa del Mundo.

El exentrenador del Real Madrid sostuvo que el resultado no debe interpretarse como un mal rendimiento de la ‘Albiceleste’, sino como una consecuencia del buen trabajo realizado por su rival. A su juicio, Cabo Verde demostró personalidad y argumentos para competir de igual a igual.

Incluso, el italiano felicitó públicamente al conjunto africano por el partido que realizó. También resaltó el trabajo de sus futbolistas y del cuerpo técnico, al considerar que ofrecieron un espectáculo de gran nivel frente a la vigente campeona del mundo.

Argentina comenzó el encuentro con ventaja gracias a un gol de Lionel Messi, pero nunca logró controlar el desarrollo del compromiso. Cabo Verde reaccionó a tiempo, encontró el empate y llevó el duelo hasta la prórroga, donde finalmente quedó eliminada por un ajustado 3-2.

Las declaraciones de Ancelotti también sirven como advertencia para su propio equipo, que afrontará un exigente cruce contra Noruega en busca de un lugar en los cuartos de final. El seleccionador brasileño dejó claro que cualquier exceso de confianza puede costar muy caro en esta instancia.

Brasil intentará seguir avanzando en el Mundial con la mira puesta en un posible enfrentamiento frente al ganador de la llave entre México e Inglaterra. Mientras tanto, Argentina se medirá con Egipto por el pase a cuartos, donde podría encontrarse con Colombia o Suiza.

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