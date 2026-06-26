Uruguay afronta un partido decisivo frente a España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026, un encuentro que definirá la posición final de ambos equipos en la fase de grupos. Miles de aficionados buscan cómo ver el compromiso EN VIVO y GRATIS, especialmente a través de ANTEL Canal 5, una de las señales más consultadas para seguir los partidos de la Celeste desde cualquier lugar.
Si quieres saber dónde ver Uruguay vs. España EN VIVO por TV abierta, cómo acceder a la transmisión de ANTEL Canal 5 por internet, qué canales lo emitirán en otros países y a qué hora comienza el partido, aquí encontrarás toda la información.
¿A qué hora juega Uruguay vs. España hoy?
Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio por la tercera fecha del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:
|País
|Hora
|Uruguay
|21:00
|Argentina
|21:00
|Chile
|20:00
|Perú
|19:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Venezuela
|20:00
|Bolivia
|20:00
|Paraguay
|20:00
|México (CDMX)
|18:00
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|Estados Unidos (PT)
|17:00
|España
|02:00 del sábado 27 de junio
¿Cómo ver Uruguay vs. España por ANTEL Canal 5 EN VIVO?
Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante ANTEL Canal 5, tanto por televisión como a través de internet, utilizando las plataformas habilitadas por el operador.
Estas son las principales formas de ver el partido:
- Por televisión abierta, sintonizando ANTEL Canal 5 en Uruguay.
- Desde Antel TV, disponible para clientes del servicio a través de dispositivos móviles, tablets y computadoras con conexión a internet.
- En Smart TV, utilizando las aplicaciones compatibles o mediante dispositivos de transmisión como Chromecast o similares.
- Desde un navegador web, ingresando a la plataforma oficial de Antel para acceder a la programación en vivo, cuando esté disponible.
- También mediante Disney+ Plan Premium, disponible para Uruguay como parte de la cobertura oficial del Mundial 2026.
¿Qué canales transmiten Uruguay vs. España EN VIVO por país?
El partido contará con transmisión oficial en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming.
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Uruguay
|ANTEL Canal 5 (Señal gratuita)
|Antel TV y Disney+ Plan Premium
|Perú
|América TV (Señal gratuita)
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Chile
|Chilevisión (Señal gratuita)
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Argentina
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Ecuador
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Venezuela
|DSports
|Disney+ Plan Premium y DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Paraguay
|Tigo Sports
|Tigo Sports App y DGO
|Bolivia
|Tigo Sports
|Tigo Sports App
|Estados Unidos
|FOX y FS1
|FOX Sports App y plataformas compatibles